Film hüsrana uğradı ama Barış Arduç servetine servet kattı

Film hüsrana uğradı ama Barış Arduç servetine servet kattı

Başrollerini Barış Arduç, Elçin Sangu' ve Cengiz Bozkurt'un paylaştığı 'Mutluluk Zamanı, iki ay önce vizyona girmişti. Film, gişede hüsrana uğrasa da Barış Arduç'un yüzü güldü. ‘Kiralık Aşk’ dizisiyle yıldızı parlayan ve ardından birçok dizi, sinema ve reklam filminde oynayan Barış Arduç’un aldığı astronomik rakam dudak uçuklattı. Büyük beklentilerle çekilen fakat gişede 561 bin kişi tarafından izlenen ‘Mutluluk Zamanı’ filmi için oyuncuya, 2 milyon TL peşin ücret ödendiği iddia edildi.

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Film hüsrana uğradı ama Barış Arduç servetine servet kattı

Arduç’un, bu astronomik ücretle, 700 bin TL aldığı konuşulan rol arkadaşı Elçin Sangu’yu da geride bırakması dikkatlerden kaçmadı. 6 milyon 978 bin TL hasılat elde eden projenin yapımcısının, tüm oyuncu ücretleri ve yapılan masraflar sonunda filmden zarar ettiği konuşuluyor. Peki Barış Arduç nasıl bu kadar ünlü oldu merak ediyor musunuz? Gelin hep birlikte yakışıklı oyuncunun yaşam öyküsüne bir göz atalım...

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Film hüsrana uğradı ama Barış Arduç servetine servet kattı

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR? Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde emlakçılık yapan Gülay ve Erol Arduç çiftinin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Arnavut olan Barış Arduç, baba tarafından Ordu Fatsalı, anne tarafından Artvin'lidir. Ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber 3 kardeştir. 8 yaşında ailesiyle beraber yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilkokulu Sakarya ve Gölcük'te bitirdi. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te yaşanan deprem sebebiyle ailesi ile beraber Bolu'ya taşınmak zorunda kaldı.Ortaokulu ve Lise 1. sınıfı Bolu da okuduktan sonra, lise 2. sınıfta ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek ortaöğrenimini burada tamamladı.

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Film hüsrana uğradı ama Barış Arduç servetine servet kattı

Liseden mezun olduktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama 'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.

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