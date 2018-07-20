  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

Film gibi ifşa! Aynı işyerinde iki kadınla birden yasak aşk yaşayınca...

Film gibi ifşa! Aynı işyerinde iki kadınla birden yasak aşk yaşayınca...

İSTANBUL'da özel bir sigorta firmasında çalışan evli ve çocuk sahibi 37 yaşındaki Murat S. aynı şirkette çalışan iki farklı kadınla yasak aşk yaşayınca hem işini hem eşini kaybetti. Şimdi de işyerinden tazminat istiyor...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 09:27 - Güncelleme: 20-07-2018 10:02

BEYOĞLU'nda özel bir sigorta firmasında çalışan 37 yaşındaki Murat S., evli ve bir çocuk babasıydı. Çalıştığı şirket, Murat S.’ye çapkınlıkları nedeniyle işine son verildiğini belirten bir ihtarname gönderdi. Genç adamın eşi tarafından görülen ihtarname, boşanma davasında delil oldu.

FİLM GİBİ İFŞA... Murat S., geçtiğimiz günlerde iş yerindeki sözleşmesinin sonlandırıldığını bildiren bir ihtarname aldı. Genç adamın evlilik dışı ilişkilerinden bahsedilen ve bu ilişkileri kanıtlayan bilgilerin yer aldığı ihtarnamedeki ayrıntılar, şirketin dedektif gibi Murat S.'yi takip ederek özel hayatını ifşa ettiğini ortaya koydu. İşte o ihtarnamede yazılanlar:

Kıbrıs temsilcimizle ilişkiniz: Tarafınızca geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bulunan şirketimizin temsilcisiyle ilişkiniz kanıtlanmıştır. Uçak biletlerinin adınıza alındığı anlaşılmıştır.

Şirketteki E.Ç. ile evlilik dışı ilişkiniz: Bir başka ilişkiniz ise aynı şirkette yer alan E.Ç... Şirket içindeki personelimizle yaşadığınız evlilik dışı ilişkinizi, Ankara'daki iş dönüşünde, araca gizlice aldığınız şahsın kimliği tespit edildiğinde E.Ç.'ye ulaşılmış ve durum ortaya çıkmıştır.

Arkadaşlık sitelerindeki gezintiniz: Diğer bir durum ise mesai saatleri içinde şirket mailini kullanarak arkadaşlık sitelerinde gezinmenizdir. Bunun gibi bir çok neden artık sorumluluğunuzu yerine getirmediğinizi göstermektir.

O İHTARNAMEYİ EŞİ BULUNCA... İhtarname sonrası Murat S.'nin iş yeriyle bağlantısı kesildi. Fakat, Murat S.'ye noterden gönderilen ihtarname, karısı tarafından bulundu. Çift, arasında ihtarnamedeki bilgiler nedeniyle tartışma yaşandı. Ve Murat S.'nin eşi iddiaya göre eşine boşanma davası açtı.

ŞİRKETİ DAVA ETTE... Olayla ilgili şikayetçi olan Murat S., şirket yetkililerin ihtarnamede özel hayatını ifşa ettiğini ve bu nedenle evliliğinin sarsıldığını belirtti. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Film gibi ifşa! Aynı işyerinde iki kadınla birden yasak aşk yaşayınca... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro