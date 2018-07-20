Film gibi ifşa! Aynı işyerinde iki kadınla birden yasak aşk yaşayınca...

BEYOĞLU'nda özel bir sigorta firmasında çalışan 37 yaşındaki Murat S., evli ve bir çocuk babasıydı. Çalıştığı şirket, Murat S.’ye çapkınlıkları nedeniyle işine son verildiğini belirten bir ihtarname gönderdi. Genç adamın eşi tarafından görülen ihtarname, boşanma davasında delil oldu.

FİLM GİBİ İFŞA... Murat S., geçtiğimiz günlerde iş yerindeki sözleşmesinin sonlandırıldığını bildiren bir ihtarname aldı. Genç adamın evlilik dışı ilişkilerinden bahsedilen ve bu ilişkileri kanıtlayan bilgilerin yer aldığı ihtarnamedeki ayrıntılar, şirketin dedektif gibi Murat S.'yi takip ederek özel hayatını ifşa ettiğini ortaya koydu. İşte o ihtarnamede yazılanlar:

Kıbrıs temsilcimizle ilişkiniz: Tarafınızca geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bulunan şirketimizin temsilcisiyle ilişkiniz kanıtlanmıştır. Uçak biletlerinin adınıza alındığı anlaşılmıştır.

Şirketteki E.Ç. ile evlilik dışı ilişkiniz: Bir başka ilişkiniz ise aynı şirkette yer alan E.Ç... Şirket içindeki personelimizle yaşadığınız evlilik dışı ilişkinizi, Ankara'daki iş dönüşünde, araca gizlice aldığınız şahsın kimliği tespit edildiğinde E.Ç.'ye ulaşılmış ve durum ortaya çıkmıştır.

Arkadaşlık sitelerindeki gezintiniz: Diğer bir durum ise mesai saatleri içinde şirket mailini kullanarak arkadaşlık sitelerinde gezinmenizdir. Bunun gibi bir çok neden artık sorumluluğunuzu yerine getirmediğinizi göstermektir.

O İHTARNAMEYİ EŞİ BULUNCA... İhtarname sonrası Murat S.'nin iş yeriyle bağlantısı kesildi. Fakat, Murat S.'ye noterden gönderilen ihtarname, karısı tarafından bulundu. Çift, arasında ihtarnamedeki bilgiler nedeniyle tartışma yaşandı. Ve Murat S.'nin eşi iddiaya göre eşine boşanma davası açtı.

ŞİRKETİ DAVA ETTE... Olayla ilgili şikayetçi olan Murat S., şirket yetkililerin ihtarnamede özel hayatını ifşa ettiğini ve bu nedenle evliliğinin sarsıldığını belirtti. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.