Filiz Akın Münir Özkul'un acısına dayanamadı

Münir Özkul 93 yaşında aramızdan ayrıldı... 7'den 70'e milyonlarca kişi bu acı haberlere derin üzüntüye boğuldu. Ünlü isimler, Münir Özkul'un ardından yaşadıkları üzüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım yapanlardan biri de, Özkul ile birçok yapımda rol almış ünlü Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın'dı... Akın, üzüntü nedeniyle kulağından kan geldiğini ve konuşamadığını söyledi. Ameliyat olan kulağının kanadığını ifade eden Filiz Akın'a müdahale edildi. Twitter

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Münir Özkul 93 yaşında aramızdan ayrıldı... 7'den 70'e milyonlarca kişi bu acı haberlere derin üzüntüye boğuldu. Ünlü isimler, Münir Özkul'un ardından yaşadıkları üzüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım yapanlardan biri de, Özkul ile birçok yapımda rol almış ünlü Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın'dı... Akın, üzüntü nedeniyle kulağından kan geldiğini ve konuşamadığını söyledi. Ameliyat olan kulağının kanadığını ifade eden Filiz Akın'a müdahale edildi. Twitter

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2 8

Münir Özkul 93 yaşında aramızdan ayrıldı... 7'den 70'e milyonlarca kişi bu acı haberlere derin üzüntüye boğuldu. Ünlü isimler, Münir Özkul'un ardından yaşadıkları üzüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım yapanlardan biri de, Özkul ile birçok yapımda rol almış ünlü Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın'dı... Akın, üzüntü nedeniyle kulağından kan geldiğini ve konuşamadığını söyledi. Ameliyat olan kulağının kanadığını ifade eden Filiz Akın'a müdahale edildi. Twitter

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