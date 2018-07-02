Filistinliler bu kez dans ederek direndi! Yaşlı Filistinli de dayanamadı ve...

Filistinli eylemciler geçen cuma Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 14. kez 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' eylemi yaptı. İsrail askerlerinin eylemcilere yönelik gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanması, bir grup Filistinlinin başlarında kefiyeleri, ellerinde İsrail askerlerine taş atmakta kullanılan iplerle Filistinlilerin ulusal halk oyunu 'dabke'yi oynamasına engel olamadı.

Filistinlilerin işgale karşı 'kültürel direniş biçimi' olan Dabke, Lübnan ve Filistin'in ulusal halk oyunu. Ayrıca Irak, Ürdün, Mısır, Türkiye ve Suriye'de de özellikle düğün ya da kutlamalarda oynanan yaygın bir geleneksel halk oyunu. Arka planda lastiklerin yakılması ile oluşan siyah yoğun duman eşliğinde gerçekleşen gençlerin dansına dayanamayan yaşlı bir Filistinlinin de gruba katılması dikkat çekti.