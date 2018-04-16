Filistinli çocuktan İsrail ordusuna İbranice mesaj

cocuklarin kullanilmasi cok kötü 16 Nisan 2018 11:41 ah kuzum ahh.. osmanliyi senin atalarin ihanet ederek yikti. simdi utanmadan sizi mi kullaniyorlar? babana, dedene bir sor bakalim. neden halifeye ihanet ettiniz? niye osmanlinin yikilmasina önayak oldunuz diye? filistin topraklarini senin büyük babalarin yahudilere peskes cekti kuzummm. Allah'in laneti var üzerinizde ne kadar bagirirsaniz, bagirin artik birsey yapamazsiniz. senin büyüklerin o topraklar icin ölmeyi göze almazda sizleri öne sürerse bir karis topraginiz kalmaz. sizde yersiz, yurtsuz, vatansiz kalirsiniz. 19 tane arap devleti var, onlara seslen kuzummmmm