Filistinli çocuktan İsrail ordusuna İbranice mesaj

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşlerinde katılan Filistinli çocuk Nada Al Khalidi, Gazze sınırındaki İsrail ordusuna İbranice'de bir görüntülü mesaj gönderdi. Nada, mesajında dönüş için geldiklerini ifade ederek, “Sizin merhametiniz yok" dedi. Nada mesajında, "Ben Nada, Kratia köyündenim. Bizler yeni nesiliz, dönüş için geldik buraya, özgürlük için geldik, haysiyet için geldik, Gazze için geldik. Siz bize ateş açıyorsunuz, siz bizi öldürüyorsunuz. Sizin merhametiniz yok, Osmanlı İmparatorluğunun zayıflığından sonra Filistin'e girdiniz. Birleşmiş Milletler 194 kararına göre köyüme geri dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

  • Güncel 16 Nisan 2018 11:28
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • cocuklarin kullanilmasi cok kötü 16 Nisan 2018 11:41 ah kuzum ahh.. osmanliyi senin atalarin ihanet ederek yikti. simdi utanmadan sizi mi kullaniyorlar? babana, dedene bir sor bakalim. neden halifeye ihanet ettiniz? niye osmanlinin yikilmasina önayak oldunuz diye? filistin topraklarini senin büyük babalarin yahudilere peskes cekti kuzummm. Allah'in laneti var üzerinizde ne kadar bagirirsaniz, bagirin artik birsey yapamazsiniz. senin büyüklerin o topraklar icin ölmeyi göze almazda sizleri öne sürerse bir karis topraginiz kalmaz. sizde yersiz, yurtsuz, vatansiz kalirsiniz. 19 tane arap devleti var, onlara seslen kuzummmmm

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