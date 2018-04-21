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Filistinli bilim adamı Malezya'da suikasta uğradı

Filistinli bilim adamı Malezya'da suikasta uğradı

Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın bu sabah Malezya'da maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 12:02 - Güncelleme: 21-04-2018 12:02

Polisten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Batş, Başkent Kuala Lumpur'daki evinden çıkıp sabah namazı için camiyi gittiği sırada yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından suikasta uğradı. 

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Kuala Lumpur polisi, saldırının kim veya kimler tarafından işlendiğine yönelik henüz bir açıklama yapmadı.  

 Batş'ın ailesi saldırının arkasında İsrail istihbaratı Mossad'ın olduğunu ifade etti.

Gazze nüfusuna kayıtlı Batş, Filistin halkının mücadelesine destek veren hayır kurumlarında aktif görev yapıyordu.  

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