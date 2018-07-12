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Filistinli aileyi yakan Yahudi yerleşimci serbest bırakıldı

Filistinli aileyi yakan Yahudi yerleşimci serbest bırakıldı

İsrail mahkemesi, Devabişe ailesinin evini kundaklayarak biri bebek 3 kişinin ölümüne sebep olan sanıklardan reşit olmayan zanlıyı serbest bıraktı.

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Eklenme Tarihi: 12-07-2018 14:44 - Güncelleme: 12-07-2018 14:44

İsrail mahkemesinin, Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak biri bebek 3 kişinin ölümüne sebep olan sanıklardan reşit olmayan zanlıyı "ev hapsi" kararıyla serbest bıraktığı bildirildi. 

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Lod kentindeki Merkezi Mahkeme, 2015'te Batı Şeria'da Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayan zanlılardan reşit olmayanı serbest bıraktı.

Mahkemenin, ismi açıklanmayan zanlıya elektronik kelepçe takılmasına ve ev hapsine alınmasına karar verdiği belirtildi.  

Merkezi Mahkeme, geçen ay, Devabişe ailesinin evini kundaklayan baş zanlı Amiram Ben-Uliel ile ismi açıklanmayan çocuğun itiraflarının kendilerinden "zorla" alındığını iddia etmeleri üzerine itirafların hukuki boyutunu değerlendirmiş, baş zanlı Ben-Uliel'in itiraflarının çoğunun "yasal olarak geçerli" olduğuna karar verirken, reşit olmayan zanlının itiraflarını kabul etmemişti.

NE OLMUŞTU?
Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde yer alan Devabişe ailesinin evi, 31 Temmuz 2015 sabahı fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilmişti.

Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki diğer çocukları Ahmed ise ağır yaralanmıştı. Filistin ve uluslararası toplumda büyük infiale yol açan saldırının ardından, baba Saad (31) ve anne Riham Devabişe (28) de tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmiş, kundaklamadan tek sağ kurtulan Ahmed ise vücudunun yüzde 60'ı yanmış olduğundan uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

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