Filistin lideri Abbas ABD büyükelçisine 'it oğlu it' dedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in avukatlığına soyunan ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman’a "it oğlu it" dedi. ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine yönelik sözleriyle ilgili "Bu siyasi bir hitap mı yoksa Yahudi düşmanlığı mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Abbas, Filistinli üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantının açılışında konuştu. Konuşması sırasında, 'Yahudi yerleşim birimleri İsrail'in bir parçasıdır' şeklindeki açıklaması sebebiyle Friedman'a yönelik "ağır sözler" sarf eden Abbas, şu ifadeleri kullandı:

"İT OĞLU İT": "Yahudi yerleşim yerleri meşru...Birçok ABD'li yetkili bunu böyle kabul ediyor. Bunların başında da Tel Aviv'deki Büyükelçileri David Friedman geliyor. (Yahudi yerleşimciler) kendi topraklarında inşa ediyorlar diyor. İt oğlu it. Onlar topraklarında mı inşaat yapıyor? O yerleşimci, ailesi de yerleşimci. O, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi ondan ne bekleyebiliriz ki?"

Friedman geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin topluca boşaltılması İsrail'de iç savaş çıkmasına yol açabilir" diyerek, yerleşimcilerin buraları kendi toprakları olarak gördüklerini bu topraklara bağlı olduklarını ifade etmişti.