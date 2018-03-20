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Filistin lideri Abbas ABD büyükelçisine 'it oğlu it' dedi

Filistin lideri Abbas ABD büyükelçisine 'it oğlu it' dedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini savunan ve buraların “İsrail’e ait olduğunu” söyleyen ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman’a "it oğlu it" dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 07:17 - Güncelleme: 20-03-2018 07:17

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in avukatlığına soyunan ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman’a "it oğlu it" dedi. Abbas, Filistinli üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantının açılışında konuştu.

Konuşması sırasında, 'Yahudi yerleşim birimleri İsrail'in bir parçasıdır' şeklindeki açıklaması sebebiyle Friedman'a yönelik "ağır sözler" sarf eden Abbas, şu ifadeleri kullandı:

"İT OĞLU İT": "Yahudi yerleşim yerleri meşru...Birçok ABD'li yetkili bunu böyle kabul ediyor. Bunların başında da Tel Aviv'deki Büyükelçileri David Friedman geliyor. (Yahudi yerleşimciler) kendi topraklarında inşa ediyorlar diyor. İt oğlu it. Onlar topraklarında mı inşaat yapıyor? O yerleşimci, ailesi de yerleşimci. O, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi ondan ne bekleyebiliriz ki?"

Friedman geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin topluca boşaltılması İsrail'de iç savaş çıkmasına yol açabilir" diyerek, yerleşimcilerin buraları kendi toprakları olarak gördüklerini bu topraklara bağlı olduklarını ifade etmişti.

HAMAS'A SUÇLAMA:  Abbas, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırıya da değinerek, bu konuda Hamas'ı suçladı.

 Filistin Devlet Başkanı, Gazze'ye yönelik "bazı mali ve hukuki kararlar" alacağını belirterek şunları söyledi:

 "Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırının arkasında Hamas var. Hamas tarafından yapılacak herhangi bir soruşturmayı veya verilecek bilgiyi kabul etmeyeceğiz."

Arap vatanında bu tarz suikastları Hamas'ın icad ettiğini iddia eden Abbas, "Eğer suikast hedefine ulaşsaydı Filistin'de iç savaşa kapı aralamış olurdu." diye konuştu. 

Filistin uzlaşısı hakkında da konuşan Abbas, Hamas'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantılarda anlaşmaya varılan maddelere aykırı davrandığını belirtti.

Gazze'deki yönetim konusunda ise Abbas, Hamas iktidarına işaret ederek, şu anki yönetimin egemenliğini ve kontrolü sürdürdüğünü, hükümetin Gazze'de bir yetkisi olmadığını ifade etti. 

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD BÜYÜKELÇİSİ FRİEDMAN KİMDİR?
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e büyükelçi olarak atadığı Friedman, seçim kampanyası boyunca kendisine İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa etmesine ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına destek veren Friedman, İsrail ile çok yakın ilişkilere sahip bir isim olarak biliniyor. 

ABD'de aşırı sağ kanada yakın duran ve Yahudi bir aileden gelen Friedman, daha önceki açıklamalarında "İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa etmesinin barışın önünde engel olmadığını" savunmuştu.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı Siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.

BÜYÜKELÇİNİN KIZI İSRAİL'E GÖÇ ETTİ: ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Friedman'ın aynı zamanda Kudüs yakınındaki Telbiye bölgesinde de bir evi bulunuyor. Friedman’ın kızı da geçen yıl İsrail’e göç ederek burada yaşamaya başladı.

İsrail'e büyükelçi olarak atanabilmesi için Amerikan Senato'sundaki oylama sürecinde, Friedman'ın İsrail yanlısı radikal görüşlerinin sorgulandığı tartışmalı bir oturum olmuştu. Senatodan onay almayı başaran Friedman, kişisel görüşlerini işine karıştırmama sözü vermişti.

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