Filistin direnişinin sembolü 'cesur kız' serbest kaldı!

Küçük yaşından itibaren İsrail askerlerine karşı direnişiyle adeta Filistin direnişinin sembolü haline gelen ve 'cesur kız' ismi verilen Ahed Tamimi, 8 aylık tutukluluğun ardından serbest kaldı.

Filistin direnişinin sembolü 'cesur kız' serbest kaldı!

Filistin direnişinin sembolü haline gelen ve "Filistin'in cesur kızı" olarak anılan, 17 yaşındaki Ahed Tamimi cezaevinde geçirdiği yaklaşık 8 ayın ardından serbest kaldı. Ahed Tamimi, israil askerine tokat attığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından 19 Aralık 2017'de gözaltına alınmıştı. Tamimi’nin avukatı, ceza süresinin 19 Ağustos’ta dolacağını ancak idari bir kararla tahliyenin erken yapıldığını söyledi. İsrail mahkemesi geçen mart ayında Tamimi'ye "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak" suçlamasıyla 8 ay hapis cezası vermişti.

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Filistin direnişinin sembolü 'cesur kız' serbest kaldı!

Ahed Tamimi’nin annesi Neriman tamimi de bu sabah hapishaneden çıktı. İki Filistinli İsrail askerleri tarafından cezaevinden Filistinli bölgesine götürüldü. Burada büyük bir sevinçle karşılanan Ahed Tamimi yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

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Filistin direnişinin sembolü 'cesur kız' serbest kaldı!

"Filistin'in cesur kızı" olarak anılan, 17 yaşındaki Ahed Tamimi, israil askerine tokat attığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından 19 Aralık 2017'de gözaltına alınmıştı.

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Filistin direnişinin sembolü 'cesur kız' serbest kaldı!

Tamimi’nin avukatı, ceza süresinin 19 Ağustos’ta dolacağını ancak idari bir kararla tahliyenin erken yapıldığını söyledi. İsrail mahkemesi geçen mart ayında Tamimi'ye "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak" suçlamasıyla 8 ay hapis cezası vermişti.

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