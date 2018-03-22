Filistin Başbakanı'na suikast girişiminde sıcak gelişme

Hamas tarafından yönetilen İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna saldıran kişinin kimliğini açıkladı. Bakanlık, 1993 doğumlu Anas Abu Koussa isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen Abu Koussa'nın başına 5 bin dolarlık para ödülü konuldu.
Güvenlik güçleri, Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyla ilgili aranan şüphelilere operasyon düzenledi ve bulundukları bölgeyi abluka altına aldı.
Şüphelilerle emniyet güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada iki kişinin düzenlenen öldürüldüğü bildirildi.
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