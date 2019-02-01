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Filisitin'den ABD'ye rest yardımlarını almayı kesti

Filisitin'den ABD'ye rest yardımlarını almayı kesti

ABD'den yapılan resmi açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan tüm yardımların resmen kesildiği duyuruldu. Saib Ureykat, Filistin yönetiminin talebi üzerine ABD'nin Filistin Emniyet Teşkilatı'na yaptığı yardımların bugünden itibaren kesileceğini duyurmuştu.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 11:49 - Güncelleme: 01-02-2019 11:49

ABD'den yapılan resmi açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan tüm yardımların resmen kesildiği duyuruldu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, Filistin yönetiminin talebi üzerine ABD'nin  Filistin Emniyet Teşkilatı'na yaptığı yardımların bugünden itibaren kesileceğini duyurmuştu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ureykat, Enformasyon Bakanlığınca Ramallah'taki basın toplantısında Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın, ABD Kongresi'nin geçen yıl sonunda kabul ettiği Terörle Mücadele Yasası dolayısıyla Filistin aleyhine dava açılmasına engel olmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığına güvenlik alanında yapılan yardımların kesilmesi talebinde bulunan yazı gönderdiğini söyledi.

'MAHKEME KARŞISINA ÇIKMAMIZA SEBEP OLACAK'
Yeni ABD yasasının, bu ülkeden finansal destek alan tüm hükümetlerin, söz konusu yasaya tabi olmasını öngördüğünü ifade eden Ureykat, "Mahkeme karşısına çıkmamıza sebep olacak parayı istemiyoruz." dedi ve yardımların bugün itibarıyla kesileceğini belirtti.

ABD'nin Filistin Emniyet Teşkilatı'na yardımı kesmesinin kurumun yıl içindeki çalışmalarını etkilemeyeceğini vurgulayan Ureykat, ABD yönetiminin Filistin halkına ve kurumlarına yaptığı 844 milyon dolarlık yardımı kestiğini ve bunun yol, okul ve kanalizasyon inşaat projelerinin yarım kalmasına neden olduğunu dile getirdi.

ABD'DEN YARDIM ALMAK İSTEMİYORUZ
"Bugün, 1967'den bu yana faaliyet gösteren ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) tüm projeleri durdurulacak, ofisleri ve ona bağlı kurumlar kapanacak." diyen Ureykat, Filistin yönetiminin ABD yardımı almak istemediğini vurguladı.

Yardımların kesilmesi yönündeki talebin doğru yönde atılmış bir adım olduğunu belirten Ebu Yusuf, "Emniyet teşkilatına yapılan 60 milyon dolarlık yardımı da istemiyoruz çünkü bunu aldık diye aleyhimizde milyarlarca dolarlık dava açılabilir." dedi.

Ebu Yusuf, ABD'nin daha önce sağlık ve eğitim alanlarındaki yardımlarını kestiğini, güvenlik alanındaki yardımların devam etmesine gerek kalmadığını sözlerine ekledi.

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