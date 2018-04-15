Fikret Orman'ın yeni aşkı sizi çok şaşırtacak bakın hangi Türkiye Güzeli

Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman'ın adı Türkiye Güzel ile anılıyor. Fikret Orman'ın yeni aşkının eski Türkiye Güzellerinden biri olduğu iddia edildi. Peki o isim kim? İşte Posta'nın iddiasına göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yeni aşkı olan o güzel...