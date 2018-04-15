Fikret Orman'ın yeni aşkı sizi çok şaşırtacak bakın hangi Türkiye Güzeli

Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman'ın adı Türkiye Güzel ile anılıyor. Fikret Orman'ın yeni aşkının eski Türkiye Güzellerinden biri olduğu iddia edildi. Peki o isim kim? İşte Posta'nın iddiasına göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yeni aşkı olan o güzel...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 2011 yazında, Bodrum açıklarında demirli yatında misafir ettiği genç bir kadını kucağında taşırken görüntülenmişti. Fikret Orman, adının Bahar Özden olduğu öğrenilen kadın için “Arkadaşımın yeğeni” demişti. Fakat ikilinin 2 yıldır ilişki yaşadıkları iddia edilmişti.
Başkan Orman ve eşi Sedef Zaim bu olayın ardından 2012’de anlaşmalı olarak boşandı. Daha sonra Fikret Orman’ın adı birçok aşk dedikodusuna karıştı.
Ukraynalı Ulviyya Alex ve avukat Aylin Surkultay bunlardan sadece ikisi.
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