Fikirtepe'nin kentsel dönüşüm mağdurları yardım bekliyor

Kentsel dönüşümün gözde semti Fikirtepe'de binlerce kişi Pana Yapı'nın kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle yardım bekliyor. Seslerini duyurmaya çalışan Pana Yapı mağdurlarına İnternetİsanbul.com olarak ulaştık. Anlatılan her bilgide film yapımcısı olarak hayatımıza giren Raci Şaşmaz'ın ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiyi nasıl mağdur ettiğini ayrıntılarıyla öğrendik.

Her şey 7 yıl önce, Fikirtepe'nin Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında yenilenme kararıyla başlıyor.

Raci Şaşmaz, kardeşi Necati Şaşmaz ile yollarını ayırdıktan sonra inşaat sektörüne hızla bir giriş yaparak Pana Yapı şirketini kuruyor ve hemen ardından Selimoğlu Yapı şirketini satın alarak Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projesine giriyor. Ancak zaman ilerledikçe işin rengi değişiyor. Duran inşaatlar ve kira yardımı yapılmayan aileler nedeniyle binlerce ailenin mağdur olmasına sebep oluyor.

PANA İSMİYLE GÜVEN SAĞLADILAR Fikirtepe'deki Brooklyn projeleri için iki ayrı şirket kuran Raci Şaşmaz, yabancı şirketleri de kendine ortak ederek büyüdükçe büyüyor. Tabi tüm projelerin satışında insanların güvenini sağlamak için 'Pana' ismi ön plana çıkıyor.

Raci Şaşmaz, projelerin satışı gerçekleştikten sonra ise binlerce kişiyi mağdur edecek hamlelerine başlıyor.

7 şirketin olağanüstü genel kurulunu aynı güne ve saate alarak şirketlerin yönetimini ele alıyor. Bundan sonra artık hiç birşey aynı kalmıyor!

Raci Şaşmaz, şirketlerin içini boşaltmak için düğmeye basıyor. Operasyonun ardından, borçlu haldeki şirketlerden 'Pana' ismi, paraların aktarıldığı şirketlerden de 'Selimoğlu' ismi kaldırılıyor.