Fikirtepe'de kentsel dönüşüm dolandırıcılığı Raci Şaşmaz'a şok suçlamalar

İSTANBUL Fikirtepe'de kentsel dönüşüm kapsamında Kurtlar Vadisi dizisininde yapımcılarından olan Pana Yapım'ın sahibi Raci Şaşmaz ile anlaştı. Ancak vatandaşın hayali eziyete döndü. Sitede yer alana habere göre Fikirtepe'de binlerce kişi Pana Yapı'nın kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle yardım bekliyor. İnternetİsanbul.com'da yer alan habere göre her şey 7 yıl önce, Fikirtepe'nin Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında yenilenme kararıyla başladı.

KARDEŞİ NECATİ ŞAŞMAZ İLE YOLLARINI AYIRDI

İnternetİsanbul.com'da konu ile ilgili yer alan haber şöyle:

Raci Şaşmaz, kardeşi Necati Şaşmaz ile yollarını ayırdıktan sonra inşaat sektörüne hızla bir giriş yaparak Pana Yapı şirketini kurdu ve hemen ardından Selimoğlu Yapı şirketini satın alarak Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projesine girdi.

Ancak zaman ilerledikçe işin rengi değişiyor. Duran inşaatlar ve kira yardımı yapılmayan aileler nedeniyle binlerce ailenin mağdur olmasına sebep oluyor.

PANA İSMİYLE GÜVEN SAĞLADILAR

Fikirtepe'deki Brooklyn projeleri için iki ayrı şirket kuran Raci Şaşmaz, yabancı şirketleri de kendine ortak ederek büyüdükçe büyüyor. Tabi tüm projelerin satışında insanların güvenini sağlamak için 'Pana' ismi ön plana çıkıyor.

7 ŞİRKETİN YÖNETİMİNİ AYNI GÜN ALDI

Raci Şaşmaz, projelerin satışı gerçekleştikten sonra ise binlerce kişiyi mağdur edecek hamlelerine başlıyor. 7 şirketin olağanüstü genel kurulunu aynı güne ve saate alarak şirketlerin yönetimini ele alıyor. Bundan sonra artık hiç birşey aynı kalmıyor!

Raci Şaşmaz, şirketlerin içini boşaltmak için düğmeye basıyor. Operasyonun ardından, borçlu haldeki şirketlerden 'Pana' ismi, paraların aktarıldığı şirketlerden de 'Selimoğlu' ismi kaldırılıyor.

ÇAYCIYDI PATRON OLDU!

Asıl dikkat çekici kısım ise içi boşaltılan şirketler birbiri ile çaprazlama şekilde ortak yapılıyor ve yönetim kurulunu temsilen de Raci Şaşmaz'ın yanında çaycı olarak çalışan ve kanser hastası olduğu için SGK'dan malulen emekli edilen Muhammed Muhit Kayaoğlu atanıyor. Peki gerçekte kimdir bu Muhammed Muhit Kayaoğlu?

Raci Şaşmaz’ın hemşerisi ve ilkokul mezunu olan Muhammed Muhit Kayaoğlu'nun adı Kurtlar Vadisi dizisinde ofis çalışanı olarak geçiyor.

BORSAYA DA EL ATIYOR

Borsaya da el atan Raci Şaşmaz, yaptığı usulsüz hareketlerle kazanmaya devam ediyor. Fakat durumu farkedenler tarafından yapılan şikayetler neticesinde durumu Masak tarafından inceliyor.

Tüm bu işlemler sonunda Şaşmaz'ın 500-600 milyon TL para kazandığı iddia ediliyor.

BEN DE DOLANDIRILDIM DEDİ

Raci Şaşmaz, kendine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak ise ''eski yöneticilerim beni dolandırdı'' demekle yetiniyor.

PANA YAPI MAĞDUR ETTİ

Arsa sahipleri, aylardır kiralarını alamıyor. Daha iyi bir evde oturma hayali kurarken, taşındıkları evlerin kiralarını ödeyemedikleri için mallarını satmak zorunda kalan veya kredi çektikleri için borçlu şekilde yaşamaya çalışan mağdur aile sayısı 1960. Ama sayının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Pana Yapı mağdurlarının hukuk mücadelesi devam ederken seslerini duyurarak bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyorlar.

Film sektöründen inşaat sektörüne hızlı bir geçiş yapan Pana Holding bünyesinde bulunan ve bugüne kadar başlanan tüm projeler;

1 - Brooklyn Park; Proje bitirilerek geçtiğimiz yaz hak sahiplerine teslim edildi.

2 - Brooklyn Life; Bağımsız bölümlerin nerdeyse tamamına yakını satıldı, İnşaat su basmanı seviyesinde durduruldu, arsa sahiplerinin kirası ve taşeronların ödemeleri uzun zamandan beri yapılmıyor.

3 - Brooklyn Dream; Hafriyat aşamasında durduruldu, bu adadaki arsa sahiplerinin de 7-8 aydır kiraları ödenmiyor ve tüm ödemeler para yok denilerek uzun zamandan beri aksatılıyor.

4 - Çeşme Jarden Aden villa projeleri; Pana Holding ve Selimoğlu bünyesinde başlanılan ve her bir villanın ederinin 2-3 milyondan aşağı olmadığı büyük ve karlı bir proje.

5 - Brooklyn City; Hafriyat aşamasında işler ağır aksak ilerliyor. Katarlı Albawakir grubuyla bir ortaklık söz konusu.

6 - Brooklyn Family; İki ortaklı ada projesi. 5 yıldır imzalar atılmış olmasına rağmen, her hangi bir icraate başlanılamadı.

7 - Brooklyn Metro; Göztepe sanayi de bulunan bu adada imzalar henüz bitmemiş.

KAYNAK: İnternetİstanbul.com