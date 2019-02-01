FIFA Futbol Zirvesi yeniden İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) , duyurmuş olduğu habere göre FIFA Futbol Zirvesi, 13-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuları yapıcı bir ortamda görüşmek ve tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Kasım 2016'dan bu yana yapılan zirveye, Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Etkinliklerin bitiminin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, 15 Şubat Cuma günü saat 17.30'da zirvenin yapılacağı otelde bir basın toplantısı düzenleyecek.