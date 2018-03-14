Fibromiyalji nedir tedavisi var mı? Kadınlarda 3 kat daha...

Hareketsiz yaşam tarzı, trafikte geçirilen sıkıcı saatler, yanlış ayakkabı seçimi ve ağır çalışma koşulları kas ve iskelet sistemine olumsuz etki ediyor. Yıllar boyunca bu etkenlere maruz kalmak fibromiyalji başta olmak üzere birçok kronik hastalığa davetiye çıkarıyor. Ancak uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen manuel terapi uygulamalarıyla vücudun esnekliğini yeniden kazanması ve hastalıklardan korunmak mümkün olabiliyor. Dr. Metin Mutlu, manuel terapinin hastalıkları üzerindeki iyileştirici etkisi hakkında bilgi verdi.

FİBROMİYALJİ EN SIK KADINLARDA GÖRÜLÜR: Romatizmal hastalıklar içerisinde en sık karşılaşılan ikinci hastalık olan fibromiyalji, kadınlarda erkeklere göre üç kat daha sık görülmektedir. Kaslarda yaygın ağrı ve hassasiyet, aşırı yorgunluk, halsizlik ve sabah tutukluğu ile kendini belli eden kronik yorgunluk ve ağrı sendromudur. Hastalar genellikle sırt bölgesinde sürekli kulunç (fibrositis)ağrılarından şikayet etmektedir. Yıllarca devam eden ağrılardan dolayı o bölgedeki kaslar sertleşmektedir. Bu ağrılar, ayrıca uyku düzenini bozmakta ve psikolojik travmalara neden olmaktadır. Manuel terapi fibromiyalji hastalarının tedavisinde önemli bir yöntemdir.

DURUŞ BOZUKLUKLARI DOĞRU NEFES ALMAYI ENGELLEYEBİLİR: Türk toplumunda duruş bozukluğu çok yaygın bir şeklide görülmektedir. Bu duruş ve denge bozukluğu ilerleyen zamanlarda kalça, bel, diz ve ana eklemlerde sorunlara neden olmaktadır. Duruş bozuklukları, akciğerin çalışma kapasitesini bile etkileyen bir durumdur. Manuel terapi ile omurga sütunundaki eklemleri açarak kaburga ve omurgadaki bağlantı noktalarına, faset eklemlere manipülasyon yapılmaktadır. Böylece vücudun unutmuş olduğu açılar geri kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu açılar kazandırıldığı zaman sinirlerin arasında olan bağlantılarda bir hatırlama olmakta ve bu rahatlama ile kişi hayatını konforlu bir şekilde devam ettirebilmektedir.

AĞRILAR AZALINCA UYKU DÜZENİ NORMALE DÖNER: Faset eklemler omurganın arka tarafında yer almakta ve omurları birbirine bağlayarak omurganın hareketinde önemli rol oynamaktadır. Manuel terapi de manipülasyon dışında ayrıca bu eklemlere kuru iğne, kollajen, nöral terapi gibi çeşitli uygulamalar yaparak o bölgelerde oluşan kronik faset sendromunu ortadan kaldırılmaktadır. Hastaya eklem hareket açıları kazandırılarak kişinin hayatı daha kaliteli hale gelmektedir. Ağrılarında da azalma olan hastanın uyku düzeni de normale dönmektedir. Uygun diyetler ve gıda takviyeleri de ağrıları ve ödemleri azaltmada faydalı olmaktadır.

MANUEL TERAPİYLE AĞRILAR KADEME KADEME AZALIR: Ağrılarından dolayı derin nefes alamayan hastalar manuel terapi sonrası artık normal nefes almaya başlamaktadırlar. Hastanın parsiyel göğüs kafesi açılıp akciğeri rahatlayınca kasılan kaslar kendiliğinden yumuşamaya başlamaktadır. Manuel terapiyle yine vücudun yürüme esnasındaki yaylanma kabiliyeti artırılmaktadır. Vücuda unutmuş olduğu özellikleri geri kazandırılmaktadır. Bu da kademe kademe kişinin ağrılarını azaltmaktadır. Manipülasyon minumum 6- 8 seans sürebilen bir tedavi yöntemidir. Manuel terapiye ek olarak fiziyatrist ve spor danışmanı egzersiz programlaması yaptığında sonuçlar çok daha başarılı olmaktadır.

YILDA 3-4 KEZ YAPTIRILABİLİR: Serotonin kişiye enerji, mutluluk, kendini zinde hissetme, huzur gibi hisleri veren bir hormondur. Bu hormon saat 22.00 ve 03.00 arasında salgılanmaktadır. Saat 23.00’ dan sonra uyunduğu zaman mutluluk hormonu faaliyetini tam gerçekleştirememektedir. Kadınlarda bu daha büyük bir sorun teşkil etmektedir. Çalışan ve trafikte zaman kaybeden kadınların eve geldikten sonra uyku vakitleri saat 23.00 ya da 00.00’ları bulabilmektedir. 30 yaşını aşmış ve geç saatlerde yatan bir kadın 40’lı yaşlarda fibromiyalji hastası ya da bel ve boyun düzleşmesi yaşama riski yüksektir. Düzenli bir egzersiz programı da yapamıyorsa bu hastalıklara daha kolay yakalanabilmektedir. Manuel terapinin düzenli egzersiz programına uyulsa bile yılda en azından 3 ya da 4 defa yapılması faydalıdır. Manuel terapi eklem hareket açılarını normale döndürülmesi açısından en faydalı tedavi yöntemlerinden biridir.