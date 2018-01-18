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Feyzioğlu'ndan 'Ümit Kocasakal' yorumu

Feyzioğlu'ndan 'Ümit Kocasakal' yorumu

Türkiye Barolar Birliği (TTB) Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakalın CHP Genel Başkanlığına adaylığını değerlendirdi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 20:06 - Güncelleme: 18-01-2018 20:06

Türkiye Barolar Birliği (TTB) Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gürpınar ilçesinin Yalınca köyü Çalık mezrasında yolların kardan kapanması nedeniyle ölen, babası tarafından da çuvala konularak sırtta taşınan Muharrem Taş olayı ile ilgili verilen karar üzerine Van’a geldi.

Karara itiraz edeceklerini belirten Feyzioğlu, "Muharrem, 2 yaşındaydı. 1 iğne yapılsa, ölmeyebilirdi. Bu olayın bu kadar kolay kapatılmasını ve bilirkişi raporunda ’Bütün sorumluluk ailededir’ denilerek işin içinden çıkılmasını biz Muharreme karşı haksızlık olarak görüyoruz" dedi.

Mahkeme kararına itiraz edeceklerini söyleyen Başkan Feyzioğlu, "Takipsizlik kararına itiraz edeceğiz. Bu olayda bazılarının sorumluluğu olmayabilir ama sorumluluğu olanlar da var. Bilirkişi raporunda sorumluluğu aileye yükleyen satırları isyan ederek okuyoruz. Fukaralığı suç olarak rapora geçtiği ilk örnektir. Bu vatandaşımızın kışın orada kalmasının kusur olarak aileye bildirildiği herhalde ilk örnektir. İnsafsız bir rapor. Bir taraftan ceza soruşturması yürürken avukatlarımız aile adına hizmet kusuru nedeniyle tazminat davası açmışlardı. Çünkü hizmet kusuru var burada. Kurumların koordinasyonsuzluğu var" diye konuştu.

ÜMİT KOCASAKAL YORUMU

Başkan Feyzioğlu, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakalın CHP Genel Başkanlığına adaylığını da değerlendirerek "Benim için de aday olacak deniliyor. Hiç bir siyasi partide ne dün ne bugün, ne de yarın bir yarış içinde olmayacağımı, siyasi particilik yapmak niyetinde olmadığımı söylemiştim. Gelecekte de bugün ki şartlarda siyaset yapmayı düşünmüyorum. CHP Genel Başkanlığı için aday olan Ümit Beyin yolu açık olsun, hayırlı olsun. Kendi tercihidir, Türkiye için değerli bir insandır. Görüşlerinden faydalanmak gerekir" diye belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • oda mı suç 18 Ocak 2018 22:03 CHP li olmak siyasete atılmak demek değil ki,Akıllı adamlara da ihtiyacımız siyasetin dışında.kendisi de öyle biri

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