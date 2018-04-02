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Feyzioğlu'ndan korkutan FETÖ uyarısı! İş savaş planı mı?

Feyzioğlu'ndan korkutan FETÖ uyarısı! İş savaş planı mı?

Türkiye ve Kosova arasında 6 FETÖ'cüye yapılan MİT operasyonuyla başlayan kriz sürüyor. Kosova'da bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu FETÖ'yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu Balkan ülkelerine; ''FETÖ iç savaş çıkaracak'' uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 09:01 - Güncelleme: 02-04-2018 09:01

Kosova’da 6 üst düzey FETÖ mensubunun MİT tarafından Türkiye’ye getirilmesi Kosova’yı karıştırdı. İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı’nın görevden alındığı Kosova’nın ana gündemini bu oluşturuyor.

Kosova Barolar Birliği Başkanı’nın davetlisi olarak ülkede bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Yardımcısı Hüseyin Özbek, Türkiye tartışmalarının yaşandığı ülkeden ayrılmadan önce çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

FETÖ'yü Kosova'da bir siyasi muhalif örgüt olarak halka tanıttıklarını belirten Feyzioğlu, “Ülkede Türkiye'den başka hiçbir gündem yok. Türk hükümeti, siyasi muhaliflerini kaçırmakla suçlanıyor. O yüzden burada kamu diplomasisi yapmak lazım” dedi.TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile görüşmesini iptal etti.

KOSOVA BAŞBAKANIYLA RANDEVUSUNU İPTAL ETTİ: TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile görüşmesini iptal etti.Konunun hassasiyeti nedeniyle Kosova Başbakanı ile olan randevusunu iptal ettiğini açıklayan Feyzioğlu şunları söyledi: “Buradaki medyaya ‘size çıkar esaslı dostluk yapanları bize tercih etmeyin' dedik.

FETÖ ÜLKENİZDE İÇ SAVAŞ ÇIKARIR

FETÖ'nün sadece Türkiye'ye tehdit olmadığını, bir proje olarak Balkanları, Kafkasları ve Afrika'yı tehdit ettiğini anlattık. Dedik ki, bunlar, isteklerini yaptığınız sürece size dost görünürler, milli menfaatlerinizin gereğini yapmaya kalktığınızda ülkenizde iç savaş çıkarırlar. Siz iç savaş yaşamış bir ülkesiniz. Bizi en iyi sizin anlamanız lazım.

15 TEMMUZ'DA İÇ SAVAŞIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK

Biz de 15 Temmuz'da iç savaşın eşiğinden döndük. Kosova'daki kara propaganda bu kişilerin Türkiye'de işkence göreceği ve hiçbir şekilde adil yargılanmayacağı idi. Biz Türkiye'nin on binlerce avukatıyla bu davalarda adaletin tecellisi için mücadele ettiğimizi, fedakar, namuslu hakimleriyle hedef almanın doğru olmadığını anlattık. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini söyledik.”

Erdoğan'dan Kosova Başbakanı'na sert tepki!

Kosova'daki MİT operasyonun görüntüsü ortaya çıktı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 02 Nisan 2018 10:38 güldürmeyin insanı yahu

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