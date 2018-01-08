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Feyza Civelek kimdir? Hangi dizide oynadı?

Feyza Civelek kimdir? Hangi dizide oynadı?

Henüz kariyerinin başında olan dizi oyuncusu Feyza Civelek, polis kontrolü sırasında bir memurun elini ısırdı. Polise mukavemetten gözaltına alındı. Alkol kontrolü sırasında yaptığı taşkınlık nedeniyle karakola götürülen Feyza Civelek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 20:31 - Güncelleme: 08-01-2018 20:31

Genç dizi oyuncusu Feyza Civelek, Ortaköy'de yapılan polis denetimi sırasında polise mukavemet ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis memurunun elini ısırdığı iddia edilen Feyza Civelek, polisin kendisine yumruk atmaya çalıştığı için ısırdığını söylediği belirtilirken, oyuncu çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı gibi dizilerde oynayan Feyza Civelek, dün gece Ortaköy'de polis denetimine takıldı. Alkol muayenesini reddeden oyuncunun polisle tartıştığı bu sırada da bir polis memurunun elini ısırdığı ileri sürüldü.

1995 yılında İstanbul'da doğan Feyza Civelek'in annesi de Güllerin Savaşı adlı dizinin senaristi Melis Civelek'tir. Türkiye Feyza Civelek'i ilk oynadığı Sihirli Annem dizisiyle tanıdı. Sonrasında Kavak Yelleri ve Adını Feriha Koydum gibi dizilerde oynayan Feyza Civelek son üç yıldır herhangi bir projede yer almadı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

İfadelerin ardından İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Ecem A.’nın “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İki arkadaş hakkında polise mukavemet suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.Oyuncu Feyza Civelek 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesi dizi senaryo yazarıdır. 1995 doğumlu genç oyuncu Feyza Civelek 2009 yılında rol aldığı Acemi Cadı dizisi ile ilk dizi oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Feyza Civelek bugüne kadar Acemi Cadı, Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir’in Yolu ve Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca rol aldığı Güllerin Savaşı dizisinin senaristi olan Melis Civelek Feyza Civelek’in annesidir. Güllerin Savaşı dizisinde Çiçek karakterini canlandırmıştır.

Rol Aldığı Diziler

(2014) Güllerin Savaşı

(2012) Adını Feriha Koydum

(2009) Kavak Yelleri

(2009) Acemi Cadı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Pehhhhh 08 Ocak 2018 22:18 Üşümüyormu bunlar dondum ben, nedir bu havada popüler olma hırsı

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