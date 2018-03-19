  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Feyza Aktan kimdir ne iş yapar Özcan Deniz'in hamile karısı

Feyza Aktan kimdir ne iş yapar Özcan Deniz'in hamile karısı

Feyza Aktan kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Feyza Aktan ne iş yapar soruları Özcan Deniz ile evlenmesinin ardından merak konusu oldu. 25 yaşında olan ve 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan aslen Antalyalı. Erkek bebek bekleyen Feyza Aktan'ın işi ise oyunculuktu. Bazı dizilerde yan rollerde boy gösteren Feyza Aktan'ın nikahında giydiği siyah sade elbise olmuştu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-03-2018 11:45 - Güncelleme: 19-03-2018 11:45

Feyza Aktan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Özcan Deniz'in karısı olan Feyza Aktan'ın işi ne soruları merak edildi. Geçtiğimiz hafta yılan hikayesine dönen evlilik haberlerine son noktayı koymuş ve nikah masasına oturmuşlardı. 7.5 aylık hamile olan ve 25 yaşında olan Feyza Aktan'ın nikah töreninde giydiği elbise çok konuşulmuş hatta İstanbullu Gelin dizisindeki Süreyya'nın (Aslı Enver) elbisesinin kopyası olduğu iddia edilmişti.  Peki son günlerin konuşulan ismi olan Feyza Aktan kimdir, bilinmeyenleri be biyoğrafisi...

FEYZA AKTAN KİMDİR: Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, İstanbul doğumlu ve 25 yaşında. 1 buçuk yıldır ünlü sanatçı Özcan Deniz'le beraber olan Aktan, instagramı oldukça aktif kullanıyor. Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, düğünlerini 2017 Kasım ayında yapmayı planlıyordu ancak çeşitli nedenlerden dolayı ertelediler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mutluluğa evet diyen çift, Haziran’da düğün yapacak ve balayına ‘ Kuzey’ adını verecekleri oğulları ile çıkacak. Toplamda 15 kişinin katıldığı nikah töreni Özcan Deniz’in Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapıldı.

45 yaşındaki Özcan Deniz ile evlenen Feyza Aktan, nikah töreninde gelinlik yerine beyaz bir elbise giydi. Yeni evli çift, Özcan Deniz’in başrolünde olduğu Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in Haziran ayındaki finalinden sonra düğün yapacak.

NİKAH ZEKERİYAKÖY'DE KIYILDI: Ünlü şarkıcı Özcan Deniz,  sevgilisi Feyza Aktan ile evlendi.

Özcan Deniz'in nikahından ilk görüntü ortaya çıktı. Nikah, Özcan Deniz'in Zekeriyaköy’de bulunan villasında kıyıldı.

Basına kapalı gerçekleşen törene sadece çiftin yakın çevresinin katıldığı öğrenildi. Nikah töreni için Özcan Deniz siyah şık bir takım elbise tercih ederken, 7.5 aylık hamile olan eşi Feyza Aktan da siyah bir elbise giymesi dikkatlerden kaçmadı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Feyza Aktan kimdir ne iş yapar Özcan Deniz'in hamile karısı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 12:00 arada yirmi yas var, kizi yasinda. bunlar yapinca ask. normal vatandas yapinca sibyanci. kokusmus bu memleket...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro