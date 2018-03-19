Feyza Aktan kimdir ne iş yapar Özcan Deniz'in hamile karısı

Feyza Aktan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Özcan Deniz'in karısı olan Feyza Aktan'ın işi ne soruları merak edildi. Geçtiğimiz hafta yılan hikayesine dönen evlilik haberlerine son noktayı koymuş ve nikah masasına oturmuşlardı. 7.5 aylık hamile olan ve 25 yaşında olan Feyza Aktan'ın nikah töreninde giydiği elbise çok konuşulmuş hatta İstanbullu Gelin dizisindeki Süreyya'nın (Aslı Enver) elbisesinin kopyası olduğu iddia edilmişti. Peki son günlerin konuşulan ismi olan Feyza Aktan kimdir, bilinmeyenleri be biyoğrafisi...

FEYZA AKTAN KİMDİR: Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, İstanbul doğumlu ve 25 yaşında. 1 buçuk yıldır ünlü sanatçı Özcan Deniz'le beraber olan Aktan, instagramı oldukça aktif kullanıyor. Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, düğünlerini 2017 Kasım ayında yapmayı planlıyordu ancak çeşitli nedenlerden dolayı ertelediler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mutluluğa evet diyen çift, Haziran’da düğün yapacak ve balayına ‘ Kuzey’ adını verecekleri oğulları ile çıkacak. Toplamda 15 kişinin katıldığı nikah töreni Özcan Deniz’in Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapıldı.

45 yaşındaki Özcan Deniz ile evlenen Feyza Aktan, nikah töreninde gelinlik yerine beyaz bir elbise giydi. Yeni evli çift, Özcan Deniz’in başrolünde olduğu Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in Haziran ayındaki finalinden sonra düğün yapacak.

NİKAH ZEKERİYAKÖY'DE KIYILDI: Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, sevgilisi Feyza Aktan ile evlendi.

Özcan Deniz'in nikahından ilk görüntü ortaya çıktı. Nikah, Özcan Deniz'in Zekeriyaköy’de bulunan villasında kıyıldı.

Basına kapalı gerçekleşen törene sadece çiftin yakın çevresinin katıldığı öğrenildi. Nikah töreni için Özcan Deniz siyah şık bir takım elbise tercih ederken, 7.5 aylık hamile olan eşi Feyza Aktan da siyah bir elbise giymesi dikkatlerden kaçmadı.