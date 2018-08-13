Fetva gibi dolar çağrısı: Dozdurmak faz-ı aynıdır

Dolar kuruna yapılan operasyon sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bir ekonomik savaş diyerek dolar bozdurma çağrısı üzerine çok sayıda vatandaş ellerindeki dövizlerini bozdurmaya başladı. Dikkat çeken açıklama Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'den geldi. Şuan yaşadıklarımızı İstiklal savaşına benzeten Sifil, elinde altını ve doları olanların bozdurup TL'ye çevirmesinin farz olduğunu söyledi.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil, sosyal medya hesabından yükselen dolarla ilgili açıklama yaptı.

“BOZDURUP TL’YE ÇEVİRMESİ FARZ-I AYNIDIR”

Sifil şu ifadeleri kullandı:

“Yaşadığımız, adı konulmuş bir istiklal savaşıdır. Bu savaşta tarafsız kalmak, sessiz kalmak düşmanla işbiriliğidir. Elinde dövizi, altını olanların bozdurup TL’ye çevirmesi farz-ı aynıdır.”

“SİYASÎLERİN VE BÜROKRATLARIN BU KONUDA ÖN ALMASI ELZEMDİR”

Sifil daha sonra yaptığı paylaşımında ise, ilk söylediklerin anlaşılmayan ya da yanlış anlaşılan hususlar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Daha açık yazayım: Acil/ertelenemez ihtiyaç, döviz/altın üzerinden borçlanmış olmak gibi özel/zorunlu durumlar haricinde tasarruf amacıyla döviz/altın bulunduran herkesin bozdurup ₺ alması farzdır. Özellikle yöneticilerin, iş çevrelerinin, siyasîlerin ve bürokratların bu konuda ön alması elzemdir. Onlar bu millî sorumluluğun yerine getirilmesinde örnek olursa insanımız üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır.”

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