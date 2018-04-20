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Fetullah Gülen'den rektöre cenNet vaadi

Fetullah Gülen'den rektöre cenNet vaadi

Tutuklu yargılanan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Kurtcephe, Fetullah Gülen'in kendisine cennetten yer ayrıldığını söylediğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 15:47 - Güncelleme: 20-04-2018 15:47

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe, "Fetullah Gülen bana, 'Sen bu millete büyük hizmetler etmişsin, artık ibadet etmene gerek yok. Allah sana cennetinden ala bir yer ayırmış.' dedi." ifadesini kullandı.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen Kurtcephe, rektörlüğü döneminde hakkında FETÖ/PDY'den 54 soruşturma açıldığı iddiasının doğru olmadığını savundu. 

Üniversitedeki FETÖ'cü olduğu söylenen isimleri teker teker gönderdiğini, haklarında soruşturma açılan 120 kişiden sadece 41'inin kendi döneminde üniversiteye alındığını ileri süren Kurtcephe, bu personellerin rektör olarak "olur" yazılarını imzaladığını kabul ettiğini dile getirdi.

Bunun prosedür gereği olduğunu, bu konuda bir tercih yapma hakkının bulunmadığını savunan Kurtcephe, göreve alınan akademisyenlerin güvenlik soruşturmasından geçirilmesiyle ilgili yasal zorunluluk ve temayül bulunmadığını söyledi. 

PENSİLVANYA'YA NEDEN GİTTİ?
Konuşmasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret etmesine değinen Kurtcephe, şunları belirtti: "İlkokul mezunu bir adamın nasıl bu kadar önemli birisi haline geldiğini, ihanetini yazacak tarihçilerden olduğum için Fetullah Gülen ile görüşmek istedim. Hasan Tarık Şen'in (örgütün sözde il sorumlusu) Fetullah Gülen ile görüştürme teklifini kabul ettim. Üç kişi Pensilvanya'ya gittik. Fetullah Gülen yaptığımız ziyarette üniversitedeki bilimsel çalışmaları sordu, ben de anlattım. Fetullah Gülen bana 'Sen bu millete büyük hizmetler etmişsin, artık ibadet etmene gerek yok. Allah sana cennetinden ala bir yer ayırmış.' dedi. Bunun üzerine söylediklerini ciddiye almayarak güldüm."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • SADİ 20 Nisan 2018 15:58 ALLAHIN LANETİ BU MODERN RAHİP BARSİSA NIN ÜZERİNE OLSUN CENNETİN TAPU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNÜ SANA CEBRAİLMİ VERDİ BUNA İNAN ADAMI REKTÖR DEĞİL TRAKTÖRE ÇAPA YAPMAK LAZIM SİZİN EĞİTİMİNİZE TÜKÜREYİM ASKERİN RÜTBESİ NASIL ALINIYORSA BU BEYİNSİZLERİN PROFLUĞUNU ALIN LİMONSATSINLAR

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KİMDİR ?
Fetullah Gülen
FETULLAH GÜLEN KİMDİR?

Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941'de, Erzurum ili, Hasankale (Pasinler) ilçesi, Korucuk köyünde dünyaya geldi. 1946 yılında ilkokula başladı ancak babasının 1949 yılında Alvar Köyü'ne imam olması ve ailesinin oraya ta

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