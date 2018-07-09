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Fettah Tamince kimdir Rixos'un sahibi nereli eşi ve çocukları

Fettah Tamince kimdir Rixos'un sahibi nereli eşi ve çocukları

Rixos Otellerinin sahibi olan Fettah Tamince aynı zamanda Sembol inşaat şirketinin de patronu. Fettah Tamince aslen Van'lı. Fettah Tamince'nin eşinin ismi Duygu Tamince ve 3 çocukları var.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 20:44 - Güncelleme: 09-07-2018 20:44

Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Fettah Tamince, 1972 yılında Van, Çaldıran’da dünyaya geldi.

Fettah Tamince'nin eşi : Fettah Tamince'nin eşinin ismi Duygu Tamince. Fettah Tamince'nin İbrahim, Hatice ve Zeynep adında 3 çocuğu var. Fettah Tamince, Kürtçe, Türkçe, Arapça, Almanca, İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Biyografisi : Salih ile Zahide çiftinin 4’ü kız 9 çocuğunun en büyüğü olan Fettah Tamince'nin yaşamı bir başarı öyküsü. Babasının ilçede manifaturacı dükkanında 12-13 yaşındayken çalışmaya başlayan Fettah Tamince, kuzeniyle arabayla köy köy gezerek, kumaş satmış. Daha sonraki yıllarda dayısının Antalya’daki halı mağazasında tezgâhtar olarak çalışan Fettah Tamince, yarım kalan okul eğitimini Antalya’da Gazi Lisesine giderek tamamladı.

Fettah Tamince şirketleri : Fettah Tamince’nin sahibi olduğu şirketlerin faaliyet ve yatırım alanları bugün, turizm, otel yatırımları ve işletmeciliği, inşaat, enerji, gayrimenkul, medya ve eğitim gibi çeşitli sektörleri kapsıyor.Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Rusya'da projeler hayata geçiren Fettah Tamince, ilk 5 yıldızlı lüks oteli olan Labada Oteli 2000 yılında Antalya Çamyuva’da denize sıfır konumdaki alanda 180 odalı inşa etti.

2001 yılında ise ilk Rixos Oteli’ne Ukraynalı işadamı arkadaşıyla başladı. İnşaatı 8 ayda bitirerek hizmete açtı. Haliç Port ihalesini alan Tamince, Ayrıca Tamince, Rixoz Oteller zinciri ile yurt içinde ve yurt dışında 30’'a yakın oteli bulunuyor.

Yarım kalan 40 villalık projeye ortak olan ve projeyi tamamladıktan sonra yine inşası yarım kalan bir oteli satın alarak ticaret hayatına atılmayı başardı.11’i Türkiye’de, 3’ü Kazakistan’da, Ukrayna, Libya, İsviçre, Mısır, Birleşik Arap Emirlik’lerinde 2 ve Hırvatistan’da 1’er tane olmak üzere toplam 21 otel işletiyor. Ayrıca Star Medya Yayıncılık AŞ, Star Medya Ajans AŞ, Star Matbaacılık AŞ, Dinamik Radyo Televizyon AŞ'nin yüzde 50 hissesini aldı.

Star Medya Grubu, 2009 yılında Fettah Tamince tarafından Ethem Sancak'tan satın alınmıştı. 2013 Nisan ayında bu grubun yüzde 50'sini Azeri Socar Grubu'na satmıştı. Grupta geri kalan yüzde 50 hissesini 2014 mayıs ayında işadamı Ethem Sancak'a satarak medyadan çıkmıştı. Temmuz 2014 ayında da Star Medya'nın yüzde 50'sini sattığı SOCAR Grubu'ndan aynı miktarda hisseyi geri alarak medyaya dönmüş oldu.

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