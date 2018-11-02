Fettah Tamince kaç çocuğu var kızları Hatice ve Zeynep kim?

İş dünyasının en önemli isimlerinde biri olan Murat Ülker ile Fettah Tamince dünür oluyor. Fettah Tamince'nin 21 yaşındaki kızı Hatice Tamince ile Murat Ülker'in 27 yaşındaki oğlu Yahya Ülker evlilik için ilk adımı attı, nişan yüzüklerini taktı. Peki tüm gözlerin üzerinde olduğu Fettah Tamince kimdir, aslen nerelidi, eşi kim ve Fettah Tamince'nin kaç çocyğu var?

Duygu Tamince ile evli olan Fettah Tamince'nin İbrahim, Hatice ve Zeynep adında 3 çocuğu vardır.

TÜRK iş dünyasının önde gelen isimlerinden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ile Rixos Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin çocukları evlenme kararı aldı.

Fettah Tamince ve kızı Zeynep Tamince

TÜRK iş dünyasının önde gelen isimleri Yıldız Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Murat Ülker ile Rixos Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince dünür oldu. Fettah Tamince’nin 21 yaşındaki kızı Hatice Tamince ile Murat Ülker’in 25 yaşındaki oğlu Yahya Ülker geçen günlerde aile arasında gerçekleştiren sade bir törenle nişanlandı.

FETTAH Tamince'nin 21 yaşındaki kızı Hatice Tamince ile Murat Ülker’in 25 yaşındaki oğlu Yahya Ülker sessiz sedasız nişanlandı. Genç çift, düğün tarihi için 2019’un mayıs ayını planlanlıyor.

BALAYI BİLE HAZIR: Çiftin mayıstaki düğünden sonra balayılarını ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapımı kısa süre önce tamamlanan Rixos Saadiyat Island Otel’de geçirmeyi planladıkları ve İstanbul Çamlıca’da oturacakları belirtiliyor.

FETTAH TAMİNCE KİMDİR: Fettah Tamince de Türkiye’nin en büyük turizm yatırımlarını gerçekleştiren Rixos Hotels’in Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

Grubun Kazakistan’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar birçok ülkede ve Türkiye otel yatırımları bulunuyor. Bu yatırımlar arasında ise son dönemlerde öne çıkan ise Antalya’daki The Land Of Legends toplam 2 milyar liralık yatırım ile dikkat çekiyor.