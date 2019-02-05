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Fettah Tamince hakkında Fethullah Gülen iddiası Fettah Tamince kimdir?

Fettah Tamince hakkında Fethullah Gülen iddiası Fettah Tamince kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti grubunda Rixxos otellerinin sahibi Fettah Tamince hakkında FETÖ ithamlarında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 15:26 - Güncelleme: 05-02-2019 15:26

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Parti Grup toplantısında gündemde hiç yer almayan bir ismi hedef aldı. Ünlü Rixxos otellerinin sahibi Fettah Tamince hakkında ithamda bulunan Kılıçdaroğlu onu FETÖ'cü olmakla itham etti. Tamince'nin korunduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu "17-25 Aralık'tan sonra Fettah Tamince Fethullah Gülen ile görüşmeye gidiyor. Neden ve kimle gittin diyorlar hiçbirinin adını hatırlamadığını ve pişman olmadığını söylüyor. Fettah Tamince'nin korumalığını kim yapıyor" dedi.

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FETTAH TAMİNCE KİMDİR NERELİ? : Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Fettah Tamince, 1972 yılında Van, Çaldıran’da dünyaya geldi. Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Rusya'da projeler hayata geçiren Fettah Tamince, ilk 5 yıldızlı lüks oteli olan Labada Oteli 2000 yılında Antalya Çamyuva’da denize sıfır konumdaki alanda 180 odalı inşa etti. 2001 yılında ise ilk Rixos Oteli’ne Ukraynalı işadamı arkadaşıyla başladı. İnşaatı 8 ayda bitirerek hizmete açtı. Haliç Port ihalesini alan Tamince, Ayrıca Tamince, Rixoz Oteller zinciri ile yurt içinde ve yurt dışında 30’'a yakın oteli bulunuyor.

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11’i Türkiye’de, 3’ü Kazakistan’da, Ukrayna, Libya, İsviçre, Mısır, Birleşik Arap Emirlik’lerinde 2 ve Hırvatistan’da 1’er tane olmak üzere toplam 21 otel işletiyor. Ayrıca Star Medya Yayıncılık AŞ, Star Medya Ajans AŞ, Star Matbaacılık AŞ, Dinamik Radyo Televizyon AŞ'nin yüzde 50 hissesini aldı.


Fettah Tamince'nin eşi : Fettah Tamince'nin eşinin ismi Duygu Tamince. Fettah Tamince'nin İbrahim, Hatice ve Zeynep adında 3 çocuğu var. Fettah Tamince, Kürtçe, Türkçe, Arapça, Almanca, İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Kılıçdaroğlu'ndan Rixxos'un sahibi Fettah Tamince için ağır itham

 

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