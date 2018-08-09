  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

FETÖ'ye soğuk duş! ABD'de soruşturma başlatıldı

FETÖ'ye soğuk duş! ABD'de soruşturma başlatıldı

ABD'nin California eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı sözleşmeli okul BayTech'in müdürü Hayri Hatipoğlu'nun yolsuzlukla suçlandığı ve bölgedeki eğitim kurulunun olayın ardından okulda soruşturma başlattığı bildirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-08-2018 00:16 - Güncelleme: 09-08-2018 00:16

Bölgede yayın yapan yerel gazete East Bay Express'te yer alan habere göre, Oakland'daki teknoloji okulunun müdürü Hayri Hatipoğlu, okul yönetim kurulunun kendisini dolandırıcılıkla suçlamasının ardından aniden istifa etti. Ortadan kaybolan Türk kökenli Hatipoğlu'nun, vatandaşı olduğu Avustralya'ya gittiği belirtildi.

Yolsuzluk iddiasının ortaya çıkmasından sonra Hatipoğlu'nun yanı sıra 4 üst düzey yetkili ve 2 okul kurulu üyesinin de aniden işi bıraktığı ifade edildi.

"ORTADA BİRÇOK DELİL VAR"

Yönetim kurulu üyesi Fatih Dağdelen, "Hatipoğlu'nun sözleşmeyi değiştirdiğini düşünüyoruz. Sözleşmesine göre istifa durumunda 6 aylık maaş alacaktı ancak birden bire sözleşmede 2,5 yıldan daha fazla maaş alacağı maddesi ortaya çıktı." dedi. Hatipoğlu'nun neden istifa ettiğini söylemeyen Dağdelen, "Ortada birdolandırıcılık olduğuna inanmamız için birçok delilimiz var." ifadelerinikullandı. OUSD'nin son yıllarda okulun FETÖ bağlantısını soruşturmak için şikayetler aldığını ancak BayTech yöneticilerinin bu iddiaları reddettiğini, herhangi bir soruşturmanın ayrımcılık belirtisi olacağını söylediğini kaydetti. Gazeteye konuşan Maryland Loyola Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Joshua Hendrick, FETÖ mensubu okul yöneticilerinin genellikle örgütle bağlarını reddettiğini belirtti.

"SUÇLAMALARI CİDDİYE ALIYORUZ"

OUSD Sözcüsü John Sasaki, okul hakkında soruşturma açıldığını teyit ederek, "OUSD okullarımızda finansal yolsuzluk suçlamalarını ciddiye alıyor. BayTech'te de böyle bir durum olduğu bilgisini aldık." dedi. BayTech sözleşmeli okulu, Teksas, Utah ve Güney California'daki diğer FETÖ okullarının da kurucusu olan Süleyman Bahçeci tarafından kurulan Willow Eğitim Vakfı adına işletiliyor. Kayıtlar ve röportajlara göre Bahçeci'nin yanı sıra okulun diğer yönetim kurulu üyelerinin de FETÖ ile ciddi bağları var.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN FETÖ'ye soğuk duş! ABD'de soruşturma başlatıldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Ağustos 2018 01:11 Aniden Avustralya'ya gitmiş. Kayıplara karışmak en iyi bildikleri iş...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro