FETÖ'ye soğuk duş! ABD'de soruşturma başlatıldı

Bölgede yayın yapan yerel gazete East Bay Express'te yer alan habere göre, Oakland'daki teknoloji okulunun müdürü Hayri Hatipoğlu, okul yönetim kurulunun kendisini dolandırıcılıkla suçlamasının ardından aniden istifa etti. Ortadan kaybolan Türk kökenli Hatipoğlu'nun, vatandaşı olduğu Avustralya'ya gittiği belirtildi.

Yolsuzluk iddiasının ortaya çıkmasından sonra Hatipoğlu'nun yanı sıra 4 üst düzey yetkili ve 2 okul kurulu üyesinin de aniden işi bıraktığı ifade edildi.

"ORTADA BİRÇOK DELİL VAR"

Yönetim kurulu üyesi Fatih Dağdelen, "Hatipoğlu'nun sözleşmeyi değiştirdiğini düşünüyoruz. Sözleşmesine göre istifa durumunda 6 aylık maaş alacaktı ancak birden bire sözleşmede 2,5 yıldan daha fazla maaş alacağı maddesi ortaya çıktı." dedi. Hatipoğlu'nun neden istifa ettiğini söylemeyen Dağdelen, "Ortada birdolandırıcılık olduğuna inanmamız için birçok delilimiz var." ifadelerinikullandı. OUSD'nin son yıllarda okulun FETÖ bağlantısını soruşturmak için şikayetler aldığını ancak BayTech yöneticilerinin bu iddiaları reddettiğini, herhangi bir soruşturmanın ayrımcılık belirtisi olacağını söylediğini kaydetti. Gazeteye konuşan Maryland Loyola Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Joshua Hendrick, FETÖ mensubu okul yöneticilerinin genellikle örgütle bağlarını reddettiğini belirtti.

"SUÇLAMALARI CİDDİYE ALIYORUZ"

OUSD Sözcüsü John Sasaki, okul hakkında soruşturma açıldığını teyit ederek, "OUSD okullarımızda finansal yolsuzluk suçlamalarını ciddiye alıyor. BayTech'te de böyle bir durum olduğu bilgisini aldık." dedi. BayTech sözleşmeli okulu, Teksas, Utah ve Güney California'daki diğer FETÖ okullarının da kurucusu olan Süleyman Bahçeci tarafından kurulan Willow Eğitim Vakfı adına işletiliyor. Kayıtlar ve röportajlara göre Bahçeci'nin yanı sıra okulun diğer yönetim kurulu üyelerinin de FETÖ ile ciddi bağları var.