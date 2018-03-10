FETÖ'ye 'hususi' darbesi rütbelileri ifşa ettiler

Mardin polisi, FETÖ’nün ‘Mardin hususi hizmetler jandarma mahrem yapılanması’na yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu bu yapı içinde ve kripto oldukları tespit edilen 1 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 3 teğmen, 43 astsubay ve 1 uzman çavuşunun ismine ulaşıldı.

55 ASKERDEN 28'İ İTİRAFÇI OLDU: Mardin Cumhuriyet Savcılğı’nın talimatları doğrultusunda Mardin, İzmir, Ankara, Sakarya, Tekirdağ ve Şanlıurfa’da 23 Şubat günü düzenlenen operasyonla, 55 şüpheli gözaltına alındı. Mardin’de sorgulanan 55 askerden 28’i, itirafçı olmak istediklerini belirtti.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, ifadelerinde FETÖ ile ilgili önemli bilgiler verdikleri kaydedilen 28 itirafçı asker, adli kontrolle serbest bırakıldı. 4 asker de adli kontrol şartıyla bırakılırken, aralarında 1 yüzbaşı ile 6 üstteğmenin de bulunduğu 23 asker ise tutuklandı.