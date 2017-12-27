FETÖ'ye büyük darbe! Asker polis doktor akademisyen işadamı...

FETÖ soruşturmaları kapsamında bugün birçok ilde operasyon yapıldı... İstanbul'daki operasyonda OHAL kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi'nin eski çalışanı 54 kişi gözaltına alındı. Balıkesir, Zonguldak, Hatay ve Kocaeli'deki operasyonlar kapsamında onlarca muvazzaf asker gözaltına alındı. Gaziantep'teki operasyonda işadamları gözaltına alınırken, Denizli ve Osmaniye'deki "gaybubet evi" operasyonlarında ise onlarca kişi yakalandı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlar arasında muvazzaf askerler, polisler, doktorlar, işadamları, FETÖ imamları yer aldı. Operasyonlar Bylock ve ankesörlü telefon tespitleri üzerine yapıldı... İşte günün FETÖ operasyonlarının bilançosu... Twitter

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FATİH ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİNE OPERASYON: OHAL kapsamında KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 54 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, kapatılan üniversitede çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda, 26'sı kadın 54 şüpheli yakalandı. 117 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca soruşturma bünyesindeki 1 kişinin de daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi. Twitter

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MUVAZZAFLARA 'ANKESÖRLÜ TELEFON' OPERASYONU: Balıkesir merkezli 19 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları iddia edilen 22 astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, jandarma komutanlıklarında görevli 43 zanlının, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlarla irtibat kurdukları tespit edildi. İncelemede 9 kişi hakkında soruşturma bulunduğunu belirleyen güvenlik güçleri, çoğunluğu halen görevde bulunan 34 astsubay ve uzman çavuşun yakalanması için Balıkesir ile Adıyaman, Ağrı, Ankara, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Hakkari, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Twitter

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