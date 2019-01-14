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FETÖ’ye Berlin zırhı! Başvuru sayısı rekor seviyede

FETÖ’ye Berlin zırhı! Başvuru sayısı rekor seviyede

Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerinin merkez üssü haline gelen Almanya’nın, 1 yılda 5 bine yakın teröriste iltica izni verdiği ortaya çıktı. 2015 yılına kadar yılda ortalama 2 bin Türk Almanya’ya mülteci başvurusu yaparken bu sayı 2018’de 10 bine ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 08:11 - Güncelleme: 14-01-2019 08:11

Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerinin merkez üssü olan Almanya’nın, 1 yılda 5 bine yakın FETÖ’cü teröriste iltica izni verdiği ortaya çıktı. Almanya’daki Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF), yapılan iltica başvurularına ilişkin istatistikleri yayınladı.

Verilere göre önceki yıllarda en çok iltica talebi gelen 10 ülke arasında dahi bulunmayan Türkiye, terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyonların başladığı 2015 yılından sonra sistematik olarak üst sıralara yükseldi.

2018 YILINDA 10 BİN BAŞVURU
Yenişafak'ta yer alan habere göre; 2015 yılına kadar yılda ortalama 2 bin Türk, mülteci olarak başvuru yaparken bu rakam 2016’da 5 bin 742’ye yükseldi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ekim ayında 597, kasım ayında 702, aralık ayında ise 548 başvuru yapıldı. 2017 yılında yaklaşık yüzde 30’lük bir artış yaşandı ve sayı 8 bin 483’e vardı. 2018 yılında bu sayı zirve yaptı ve Türkiye mülteci başvurusu yapılan ülkeler sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

AY AY İLTİCA BAŞVURULARI
Geçtiğimiz yıl ocakta 737, şubatta 604, martta 583, nisanda 506, mayısta 652, haziranda 884, temmuzda 1141, ağustosta 1212, eylülde 1057, ekimde 1158, kasımda 883 başvuru yapıldı. Açıklanmayan aralık ayı rakamı ile birlikte bu sayı 10 binin üzerine çıkıyor.

15 TEMMUZ MİLAT OLDU
Terör örgütü PKK’nın sempatizanı olan Alman Parlamenter Gökay Akbulut, Almanya’ya göçte 15 Temmuz’un milat olduğunu söyledi. Akbulut, “2016 darbe girişiminden sonra yaklaşık 25 bin iltica başvurusu söz konusu. Bu başvuranlar arasında çeşitli gruplar var. Sol parti olarak bu iltica taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz” dedi.

FETÖ’CÜYSEN GEL
Sığınmacı başvurusu yapanların profillerini ise Almanya Yeşiller Partisi eski Milletvekili ve Avukat Mehmet Kılıç ortaya koydu. 2 yıl önce Türkiye’den başvuru yapan 5 kişiden birinin sığınmacı olduğunu ifade eden Kılıç, son dönemde kabullerin çok arttığını söyledi. FETÖ’den “Cemaat” diye bahseden Kılıç, “Ama şu an ağırlıklı olarak başvurular Fetullah Gülen Cemaati’ne yakın olanlar tarafından gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

KABULLERDE YÜZDE 50 ARTIŞ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya turunda ziyaret ettiği Sol Parti Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen de konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığa soru önergesi verdiğini belirterek aldığı cevabı kamuoyu ile paylaştı. Dağdelen’e verilen cevapta 2018’in Eylül ayında yapılan başvuruların yüzde 40’ının Almanya’dan koruma aldığı belirtilirken, Ekim ve Kasım aylarında bu oranın yüzde 50 olduğu kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 14 Ocak 2019 09:05 Bunların artık Türkiye diye bir vatanı olamaz.

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