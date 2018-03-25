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FETÖ'nün Yunanistan planı çökertildi! Kapı dışarı adildiler

FETÖ'nün Yunanistan planı çökertildi! Kapı dışarı adildiler

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, FETÖ'nün ülkeye adamlarını sokarak örgütlenme planının Yunan güvenlik birimlerince çökertildiğini öne sürdü...

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 11:04 - Güncelleme: 25-03-2018 11:23

YUNANİSTAN'da yayınlanan Kathimerini gazetesi, FETÖ'nün ülkeye adamlarını sokarak örgütlenme planının Yunan güvenlik birimlerince çökertildiğini öne sürdü. Gazetenin özel haberinde,  geçen pazartesi günü tarifeli uçakla ABD'den Atina'ya gelen Türk kökenli üç ABD vatandaşının Atina Uluslararası Havalimanı'nda durdurulduğu ve ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'ye geri gönderildiği aktarıldı.

KÜÇÜK BİR GRUP BÜYÜK GİZLİLİK: DW Türkçe'nin aktardığına göre olayın hassasiyeti nedeniyle sadece birkaç hükümet yetkilisinden oluşan küçük bir grup tarafından bilindiği ve büyük gizlilikle ele alındığı kaydedildi.

MÜLTECİLERE EMLAK SATIN ALMAYA GELDİK: Üç şüphelinin polise verdikleri ifadede kendilerini sivil toplum kuruluşu çalışanı ve emlak yatırımcısı olarak tanıttıkları, 'mültecilere barınma imkanları yaratmak ya da daha geniş yatırım planları çerçevesinde emlak satın almak istediklerini' söyledikleri belirtildi. 

FETÖ'CÜLERİ BARINDIRMAK İÇİN: Kathimerini gazetesine göre Yunan güvenlik birimleri ise söz konusu kişilerin Yunanistan'da, özellikle de başkent Atina ve çevresinde emlak satın alarak Türkiye'den kaçan FETÖ'cüleri barındırma hedefi taşıdığı görüşünde.

ABD'YE GERİ GÖNDERİLDİLER: Haberde, şüpheli üç kişinin Atina Havalimanı'ndan Emirates Havayolları'na ait bir uçakla New York'a gönderildiği de belirtildi. Gazete, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından çoğu FETÖ'cü olmak üzere 2000'i aşkın Türk'ün Yunanistan'a iltica başvurusunda bulunduğu bilgisini verdi.

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