  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSenin Bankan'da tüm ATM'lerden para çekmek bedava
eposta yazdır zoom+ zoom-

FETÖ'nün tuzağını MİT bozdu! Tam 11 bin kişinin telefonu...

FETÖ'nün tuzağını MİT bozdu! Tam 11 bin kişinin telefonu...

Ankara Başsavcılığı dün 11 bin 480 kişiye ByLock tuzağı kurulduğunu açıkladı. FETÖ’nün ByLock’u binlerce insanın telefonuna indirme tuzağını MİT'in bozduğu ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-12-2017 10:00 - Güncelleme: 28-12-2017 10:00

Ankara Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada MİT ve BTK’nın yaptığı çalışma sonunda 11 bin 480 GSM hattın kullanan kişilerin iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini, bu isimlerin Türkiye genelindeki il başsavcılıkları ve bölge adliye mahkemeleri başsavcılıklarıyla paylaşılacağını duyuruldu.

Açıklamada ByLock’un örgüt için gizli haberleşme amacıyla geliştirilmiş ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda FETÖ üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delil olduğu belirtildi.

Uygulamanın bu özelliği ile delil değerinin Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edildiği belirtilen açıklamada “Kişilerin bu ağa dahil olduğunun kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağı ortaya konulmuştur” denildi. Delil güvenliğinin sağlanması ve FETÖ’ye yönelik hayati mücadelenin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi amacıyla Başsavcılığa ulaşan ihbar ve şikayetlerin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada “Konunun incelenmesi ve araştırılması amacıyla bir soruşturma açılmıştır.

MİT TESPİT ETTİ

Soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve belgeler MİT ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderilmiş konunun her yönüyle incelenmesi ve araştırılması talimatı verilmiştir” ifadelerine yer verildi. ByLock bağlantılı verilerin ileri inceleme teknikleriyle analizinin yapıldığı, iddiaların titiz biçimde araştırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MOR BEYİN SUNUCULARINA YÖNLENDİRİLMİŞ

“MİT ve BTK’da yapılan teknik incelemelerde uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının, bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ mensuplarınca geliştirildiği değerlendirilen Mor Beyin gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Detaylı inceleme sonucunda, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir.

AMAÇ ÖRGÜTLE MÜCADELEYİ SULANDIRMAK

Açıklamada kumpasta kullanılan uygulamaların, gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla, örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirildiği bilgisine yer verildi. Bağlantı tespitleri teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11 bin 480 GSM numarası ile ilgili tespitlerin İl Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletildiği belirtildi.

'BİN KİŞİNİN TAHLİYESİNİ İSTEYECEĞİZ'

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ByLock kumpası Mor Beyin’le ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaman, örgütün bunu eski TUBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı’nın geliştirdiği Mor Beyin adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini açıkladı. Başsavcı Kocaman, “ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN FETÖ'nün tuzağını MİT bozdu! Tam 11 bin kişinin telefonu... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat