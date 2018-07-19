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FETÖ'nün MİT soruşturması kumpasında 6 tutuklama

FETÖ'nün MİT soruşturması kumpasında 6 tutuklama

7 Şubat MİT soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 9 kişinin ise adliyedeki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 18:17 - Güncelleme: 19-07-2018 18:17

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine getirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında gazeteci Mustafa Gökkılıç ve polislerin de bulunduğu 6 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüphelilerin, üzerlerine atılı suçlamalardan tutuklanmalarına hükmetti.

24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, örgütün sözde "MİT imamı" Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Şüphelilerden 5'inin firari olduğu, 10'unun ise FETÖ kapsamında başka dosyalardan tutuklu bulunduğu belirlendi. Emniyet ekipleri, 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da bulunduğu 6 şüpheli yakalanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Temmuz 2018 18:32 Fetö (faşist e.terör örgütümü?)

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