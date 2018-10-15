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FETÖ'nün mahrem imamından 'ankesörlü telefon' itirafı

FETÖ'nün mahrem imamından 'ankesörlü telefon' itirafı

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık ifadeleri alındı. Tanık S.K: "Sohbete gelmeyen askerlere sabit hatlardan, ankesörlü telefondan arayarak ulaşıyorduk" dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 13:34 - Güncelleme: 15-10-2018 13:34

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen S.K, üniversite yıllarında FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını, "Melih" kod adını kullandığını ve 2007'den sonra örgütün askeri mahrem yapılanmasında "öğretmen" sıfatıyla yer aldığını beyan etti.

Darbe girişiminden önce örgütte "müdür yardımcısı" olarak faaliyette bulunduğunu belirten S.K, FETÖ üyesi askerlerle belirli dönemlerde toplantılar yaptıklarını, yapılan toplantılarda bir sonraki toplantının yer ve saatinin belirlendiğini bildirdi.

Örgüt tarafından ilgilendiği askerlerin kimlik bilgilerinin bilinmemesi yönünde tedbirler alındığını belirten S.K, ilk başta toplantılara katılanların asker olduğunu dahi bilmediğini, darbe girişiminden bir süre önce sohbetlere katılanların ağırlıkla havacı askerler olduğunu öğrendiğini beyan etti.

Tanık S.K, sohbetlere gelmeyen örgüt üyeleriyle nasıl temasa geçtiklerinin sorulması üzerine "Sohbete gelmeyen askerlere sabit hatlardan, ankesörlü telefondan arayarak ulaşıyorduk." diye konuştu.

Akıncı Üssü'nde FETÖ adına toplantı yaptığı kişilerin kim olduğu sorulan S.K, sanık eski yüzbaşılar Oğuz Alper Emrah ve Özgür Ötkün ile eski binbaşılar Murat Bicil, Ersin Eryiğit ve Ali Karabulut'un isimlerini verdi.

Tanık S.K, FETÖ'nün Akıncı Üssü'nden sorumlu kişinin "müdür" konumunda olan Murat Kara olduğunu, Kara'dan Serdar Nergis, Nail Bülbül ve Ömer Dolay'ın da FETÖ yapılanmasında bulunduğunu öğrendiğini kaydetti.

"Size darbe girişimine yönelik bilgi ya da talimat verildi mi?" sorusuna tanık S.K, "Bunların darbe girişiminde bulunacağını düşünseydim zaten yapıya dahil olmazdım. Bana bu yönde bir talimat verilmedi." ifadelerini kullandı.

S.K, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan örgüt toplantısında FETÖ yapılanmasından ayrıldığını bildirdi.

Tanık beyanının ardından söz alan adı geçen sanıklar, aleyhteki ifadeleri kabul etmedi. Duruşmaya öğle arası verildi.

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Kaynak : AA

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