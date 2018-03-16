FETÖ'nün kurucu kadrosundaki firari yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Eskişehir'de yakalanan şüphelinin, örgütün kuruluşundaki çekirdek kadroda yer aldığı öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, firari durumda bulunan Mehmet K'yi Eskişehir'de yakaladı.

1970 YILINDA OLUŞTURULAN İSİM LİSTESİNDE YER ALIYOR

Şüphelinin, örgütün kuruluşundaki çekirdek kadro içinde bulunduğu, bu kadronun terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından isim listesi, görev dağılımı ve yemin metniyle 1970 yılında oluşturulduğu öğrenildi.

Mehmet K'nin örgütün kuruluş aşamasında bizzat görev aldığı, kurucu kadrosunda yer aldığı örgütün içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü belirtildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'DA MAHREM İMAMLARA GÖZALTI

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda biri askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'DA İKİSİ KATİP 9 KİŞİYE FETÖ GÖZALTISI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında bir muvazzaf yarbay ve Bursa Adliyesi'nde görevli 2 zabıt katibinin de bulunduğu 14 kişiden 9'u yakalandı. Jandarma ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Firari 5 kişi ise aranıyor.

FETÖ’NÜN KRİPTO YARGI ORDUSU DEŞİFRE EDİLDİ

FETÖ/PDY’nin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan binlerce örgüt üyesinin deşifre edilmesinden sonra şimdi de ‘kripto yargı ordusu’ deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada örgütün hukuk fakültesini bitiren örgüt mensuplarından kripto hakim ve savcı yetiştirmek için ‘çalışma evleri’ oluşturduğunu tespit eden Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Ocak ayında yapılan operasyonun ardından ‘çalışma evlerine’ yönelik ikinci dalga operasyon için bu sabah düğmeye bastı. Aralarında Ankara, İzmir, Adana, Afyon, Manisa, Çanakkale, Diyarbakır ve Eskişehir’in de olduğu İstanbul merkezli 28 ilde hakim, savcı ve avukat adayların bulunduğu FETÖ şüphelisi 68 şüpheli için ‘çalışma evleri’ olarak yer alan 76 adres tespit edildi. Sabaha karşı başlatılan operasyonda FETÖ şüphelisi 34 kişi yakalanarak gözaltına alındı.