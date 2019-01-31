FETÖ'nün kritik ismi tutuklandı!

Misafir 31 Ocak 2019 19:25 FETO mücadlesi gevsedi. Kuurmlarda yeterli bir temizlik yapılmadı.Hala üst düzey görevlerde bilinen ve kripto FETOcular var. FETocuları ve PKKlıları savunan bir dernegin illegal yürüyüsüne katılım izinsiz konusma yapan kisi Bir kuruma denetleme kurulu üyesi seciliyor.Bu nasıl FETO ile mücadledir. YÖk, üniversiteeler,Tübitak ve tüm kurumlarda detaylı bir FETO mücadelesi sart. FETO ile mücadele icin ayrı birim kurun. Atama yapılacak kisileri birilerinin devreye girmesi, torpili ile degil gecmislerini arastırarak atayın. FETO mücadelesi gevsedi ve bu gevseme hükümete tepki olarak geri dönecek. FETO alcakları ile mücadele bu ülkenin gercek beka sorunudur ve ülkenin gelecegidir. Sayın Bahceli FETO ile mücadele gevsedi.Kripto FETOcular kurumlarda cirit atıyor lütfen geregini yapın