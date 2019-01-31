FETÖ'nün kasası İpek kardeşlere mahkemeden şok!

Sermaye Piyasası Kurulu’nun firari FETÖ’cü Hamdi Akın İpek ve kardeşi Cafer Tekin İpek’e açtığı davada hakim kararını açıkladı.

2016 yılında Koza Altın’ın zarara uğratılması nedeniyle açılan davada 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Hamdi Akın İpek ve Cafer Tekin İpek’in 60 milyon sterlini faiziyle birlikte Koza Altın İşletmeleri’ne ödemesine karar verdi.

DAVA NASIL GELİŞTİ: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04/02/2016 tarihinde yayınlanan bülteninde Hamdi Akın İpek ve Cafer Tekin İpek hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusunun nedeni ise “Koza Altın’ın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan İngiltere'de kurulan iştiraki Koza Ltd.’in sermayesinde 11.09.2015 tarihinde oluşturulan her biri 1 GBP değerinde 2 adet A grubu pay ile Koza Ltd’nin yönetim kontrolünün ve tüm malvarlığının yönetiminin ilişkili taraflara verilmesi suretiyle Koza Altın’ın zarara uğratılması.” olarak belirtilmişti.