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FETÖ'nün 'izdivaç ablası' tutuklanmamak için neler yapmış neler!

FETÖ'nün 'izdivaç ablası' tutuklanmamak için neler yapmış neler!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan avukat Özge Elif Hendekçi'nin örgütün "izdivaç ablası" olduğu belirtilerek, sanığın tutuklanmamak ya da tutuklanması durumunda mağduriyet algısı oluşturmak için hamile kaldığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 12:13 - Güncelleme: 05-02-2018 12:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün avukat yapılanması kapsamında avukat Özge Elif Hendekçi hakkında  yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve gönderildiği mahkemece kabul edilen  25 sayfalık iddianamede, sanığın FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 17 Ağustos  2017'de gözaltına alındığı, 23 Ağustos 2017'de ise adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldığı anlatıldı.

BYLOCK KULLANMIŞ
Sanık Hendekçi hakkında 2017 yılı içerisinde emniyete gelen ihbara yer verilen iddianamede, ihbarda, "Hendekçi'nin FETÖ'cü olduğu, örgüt evlerinde kaldığı ve ByLock programı kullandığı" bilgisine yer verildiği belirtildi.

FETÖ'YÜ SAVUNMUŞ İTİRAF ETTİ
Soruşturma sürecinde sanık Hendekçi'nin annesi adına kayıtlı hat ile  26 Aralık 2014'ten itibaren ByLock programını kullandığı anlatılan iddianamede, soruşturmada yer alan başka bir şüphelinin, Hendekçi hakkındaki beyanlarına da yer verildi. Söz konusu şüpheli, Hendekçi'nin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'i savunur nitelikte söylemlerde bulunduğunu, ByLock programını kullandığını söyledi.

İddianamede, Hendekçi'nin ifadesinde, ByLock programını kullanmadığını ve örgütle iş ilişkisi dışında irtibatının olmadığını iddia ettiği kaydedildi.

'HAMİLE KALIN' TALİMATI
Ülke çapında FETÖ soruşturmaları kapsamında, kadın şüphelilerin çoğu kez operasyon ve soruşturma zamanlarında hamile olduklarının tespit edildiği aktarılan iddianamede, örgütün insani ve vicdani bir durum olan hamilelik olgusunu kullanarak, evli olanlara, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden kurtarmak yahut daha hafif şekilde atlatmalarını sağlamak amacıyla hamile kalmaları talimatı verdiği vurgulandı.

1,5 AY SONRA BOŞANMIŞ
Sanık Hendekçi'nin gözaltına alındığında hamile olduğunun anlaşıldığı  belirtilen iddianamede, şüphelinin nüfus kaydı incelendiğinde 22 Ocak 2017'de evlendiği, 10 Mart 2017'de ise yaklaşık 1,5 ay sonra boşandığının tespit edildiği anlatıldı.

AMAÇ MAĞDUR EDEBİYATI YAPMAK
Hendekçi'nin evlenip hamile kalmasının ByLock programını kullanması  nedeniyle ağır soruşturma tedbirlerinin uygulanmamasına, uygulanması halinde de mağduriyete dair örgüt propagandasına yönelik (tutuklama) örgütsel taktik ve  strateji kapsamında gerçekleştiğinin değerlendirildiği vurgulanan iddianamede, dava dosyasında sanığın ByLock yazışmalarına ve gruplarına ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
İddianamede, sanık Özge Elif Hendekçi'nin, söz konusu ByLock  yazışmalarında, avukatlık görevi yanında aynı zamanda irtibatlı olduğu şahıslara ilişkin örgütsel evlilikleri organize misyonunun da kendisine verildiği,  yazışmaların çoğunlukla bu minvalde olduğunun görüldüğü kaydedildi. İddianamede, sanığın bu nedenle üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5  yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BYLOCK YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Dava dosyasında yer alan sanık Hendekçi'nin diğer örgüt üyeleri ile  ByLock yazışmalarından bazıları şöyle:

- ''Bu kızımız çok iyi bir kız...ama malum yaşı biraz büyüdü. Artık  evlenmesi lazım''

- ''Başörtüsünü açar mı ? Açarsa tc lazım açamazsa benim bulmam zor  Özge''

- ''Yine aklımda bulunsun ama Ankara'da şakirt biri varmış. Abiyle bi  konuşacaklar ne dersin''

- "Reyhanın eşi birimde''

- ''Başörtüsü açmayacaksın bölgede olan biri olu mu demiş''

- ''Rimeli sürüp pantolonumu giyip gelirim''

- ''Merhaba Özge, Konya'dan olan biri var. Sana bahsettiğim vardı ya o  küçük''

- ''Çocuk birkaç yaş küçük olsa diyo''

- ''Zamanın şakirdi işte..''

- ''Başını açarsa ve maddiyat önemli değil derse birime sorabilirim.''

- ''Kakaodan beni ekle kimliğim, kutakilu''

-  ''Sana bir kurban gönderiyorum''

- ''Boy, kilo, ve resim ayrıntılarını yollayacağım''

- ''Abla bu arkadaşı bölgeye versen...başını açamaz ama izdivacı  önemli. Ailesi bastırıyormuş dışardan biri olsun istemiyormuş''

- ''Meslek fark etmez, vazife yapmış biri''

- ''Gönderdiğin kızı verdim bir şey çıkar....''

- ''Erzincanlı, Hukuk mezunu, doğulu Kürt olabilir sıkıntı yok.  Başörtüsü açılması gerekiyorsa olur''

- ''Esmer olursa iyi olurmuş illa kriter istenirse bu olsun dedi''

- ''Ceza notu simli dökümanın tüm avukat abiler ile tüm tutuklu sanıklar ile paylaşılması gerekmektedir''

Dava dosyasında, sanığın ByLock'ta bulunduğu grupların yanı sıra  aralarında avukat, polis ve kamu görevlilerin de bulunduğu ''ByLock arkadaşları''  da yer alıyor.

Bu arada sanık Hendekçi, bir dönem FETÖ'nün yasa dışı dinleme  davasında sanık polislerin avukatlığını da yapıyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Mustafa Turan 05 Şubat 2018 14:17 Son 15 yılın hukuk,,tıp, ,öğretmen, polis asker zabıta mezunlarının % 90 ni , sağcısi solcusu şeriatçisi ateisti ABD ile gönül bağı olan hepsi kul hakkı yemek için dini ve Müslümanlığı kötü amaçları için kullanmakta n kaçmayan FETÖ cu olduğu gün gibi aşikar. Soru çalmadan bır yerlere gelmesi imkânsızdı. Çevrenizde ki hukukçular bakın

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