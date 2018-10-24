FETÖ'nün istihbaratçı emniyet müdürü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'deki "gaybubet evi" olarak adlandırılan bir örgüt hücresinde üst düzey yöneticilerin olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerden eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü Mehmet Fecri Yıldız ile Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinden yakalama kararları bulunan örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri TSK personel sorumlusu Erkan İnce ve ByLock kullanıcısı TUSKON üyesi Selim Bulut gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 1 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 harddisk, 2 taşınabilir internet modemi ve 1 USB bellek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.