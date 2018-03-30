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FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasında 6 tahliye

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasında 6 tahliye

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin, TUSKON yöneticilerinin de yargılandığı davada 6 sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık ve avukatların taleplerinin ardından ara kararını açıkladı. 

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 19:03 - Güncelleme: 30-03-2018 19:03

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

Heyet, tutuklu sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Tolga Güven, Şafak Koca, Çetin Tekmedir, Ahmet Tuzlu, Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer'in mevcut delil durumu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olacağını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Levent Dursunakın, Oğuz Kaan Gündüz, Salih Zeki Azak ve Selahattin Altuntaş'ın, tutuklukta geçirdikleri süre ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin amaca ulaşabileceğini göz önünde bulundurarak haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polis merkezine imza atmak suretiyle tahliyelerine hükmetti.

7 TUTUKLAMA

Heyet, diğer sanıkları etki altında tuttukları, bu nedenle delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, başkaları üzerinde baskı yapma girişiminde bulunma yönünde kanaat oluştuğuna vurgu yaparak, tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Göv, Serkan Ercan, Suat Barış, Semih Gayretli, Muhdi Yeyrek, Ceyhun Pilatin ve İsmail Kınay'ın tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkartılmasını kararlaştırdı.

Savunması alınmayan 23 tutuksuz sanık hakkında bir sonraki celse zorla getirilme kararı çıkartılmasını kararlaştıran heyet, Başbakanlık, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının davaya katılma taleplerinin kabulüne hükmetti.

Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 18 Haziran'da Silivri'de görülmesini karara bağladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 19:24 niyet okumaya ceza pkklilara neden dokunulmuyor bu adaletse

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