FETÖ'nün il imamı Adana'da yakalandı

Ortadan 27 Ocak 2019 10:23 Çok geç kalındı çok....zamcılar....1 seneden bu yana ellrrinde fiyat etiketleri marketle de bakkallar da manavlarda...dolaşırken.....halk yandım Allah derken...bakanlar ....soruşturma açtık...bazı firmalar % 300 zam yapmış....hesap soracağız derken....adamlar...zamcılar....satış ciro düşüşlerini...yaptıklatı zamlarla telafi ederken...bakan tehditlerini bile kale almazken ...bu saatten sonra içiniz çok zor sn. Başkan...bunun sonu...kıtlık...market...mağaza...fabrika yağmalamaları olmaz inş.yoksa zamcılar gemi azıya almış size oynuyorlar...al aşağı etmenin başka versiyonu olmaz inş.