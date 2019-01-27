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FETÖ'nün il imamı Adana'da yakalandı

FETÖ'nün il imamı Adana'da yakalandı

FETÖ/PDY'nin il imamı olduğu belirlenen ve 'örgüt yönetmek ve kurmak' suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eyüp Alıcı, yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 09:42 - Güncelleme: 27-01-2019 09:42

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Adana il imamı Eyüp Alıcı'nın saklandığı yeri belirledi.

'Örgüt kurmak ve yönetmek' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Eyüp Alıcı, Yurt Mahallesi'nde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen Eyüp Alıcı, işlemlerinin ardından cezaevine yerleştirildi..

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ortadan 27 Ocak 2019 10:23 Çok geç kalındı çok....zamcılar....1 seneden bu yana ellrrinde fiyat etiketleri marketle de bakkallar da manavlarda...dolaşırken.....halk yandım Allah derken...bakanlar ....soruşturma açtık...bazı firmalar % 300 zam yapmış....hesap soracağız derken....adamlar...zamcılar....satış ciro düşüşlerini...yaptıklatı zamlarla telafi ederken...bakan tehditlerini bile kale almazken ...bu saatten sonra içiniz çok zor sn. Başkan...bunun sonu...kıtlık...market...mağaza...fabrika yağmalamaları olmaz inş.yoksa zamcılar gemi azıya almış size oynuyorlar...al aşağı etmenin başka versiyonu olmaz inş.

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