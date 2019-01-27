FETÖ'nün il imamı Adana'da yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Adana il imamı Eyüp Alıcı'nın saklandığı yeri belirledi.
'Örgüt kurmak ve yönetmek' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Eyüp Alıcı, Yurt Mahallesi'nde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Emniyete götürülen Eyüp Alıcı, işlemlerinin ardından cezaevine yerleştirildi..
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