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FETÖ'nün askeri mahrem sorumlusunun eşinden şok itiraf!

FETÖ'nün askeri mahrem sorumlusunun eşinden şok itiraf!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Siirt'teki "askeri mahrem sorumlusu" eski Siirt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Akbulak'ın, eşi Özlem Akbulak'a, 2010 ve 2011 yıllarındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi soruları verdiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 12:11 - Güncelleme: 13-03-2018 12:11

FETÖ terör örgütünün Siirt'teki askeri mahrem sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Akbulak'ın, katalog yolu ile evlendiği eşi Özlem Akbulak'a, 2010 ve 2011'de yapılan KPSS öncesi soruları verdiği mütalaada yer aldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliği'ni işgal etmeye çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davada esas hakkında hazırlanan mütalaada, tutuklu sanık Doç. Dr. Mehmet Akbulak'ın örgütün askeri yapılanmasında "mahrem sorumlusu" olarak yer aldığı, "Selim" kod adını kullandığı ve örgüt içerisindeki askerlerin katalog yoluyla evlenmelerine aracılık ettiği, örgütün kriptolu görüşme ve mesajlaşma programları ByLock ve Eagle'ı başkalarının telefonlarına yükleyerek kullanmalarını sağladığı belirtildi.

KATALOG YOLUYLA EVLENDİLER: Mütalaada, sanık Mehmet Akbulak'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen eşi Özlem Akbulak'ın, eşinin "askeri mahrem imamı" olduğuna ve Konya'da katalog yöntemiyle evlendikleri ve Siirt'teki evlerinde askeri şahıslar ile örgütsel toplantılar yaptığına ilişkin ifadesinde anlattığı bilgiler de yer aldı.

EŞİMİN BANA VERDİĞİ SORULARI EZBERLEDİM

Özlem Akbulak'ın mütalaada yer alan ifadeleri şöyle: "2010'da KPSS'ye girmeden bir gün önce eşim bana 'Bunlar KPSS'de çıkacak sorular.' diyerek, soruların yazılı olduğu sayfaları verdi. Ben de bu soruları ezberlemeye çalıştım. Bir gün sonra KPSS'ye girdiğimde eşimin bana verdiği soruların bire bir aynısı olduğunu gördüm. Soruları da daha önce ezberlediğim için 100 üzerinden 91 puan aldım.

ALDIM PUANLA SİİRT'E ATANDIM

Bir süre sonra sınavın iptal olması nedeniyle tekrar sınava girdim fakat bu kez soruları önceden alamadığı için 70-75 gibi bir puan aldım. Ancak bu puan ile atanamadım. 2011 yılında yapılan KPSS'den de bir gün önce yine soruları getirdi. Ezberlediğim sorularla girdiğim sınavdan bu sayede 89 puan aldım. Bu puanla fizik öğretmeni olarak Siirt'e atandım."

308 SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

 Mütalaada, "mahrem sorumluları" tutuklu sanık Akbulak ve Tezcan ile eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Tabur Komutanı yarbay Coşkun Kargın, eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü yüzbaşı Serdar Hacısalihoğlu, eski Lojistik Şube Müdürü yüzbaşı Erdem Barışık'ın da aralarında bulunduğu 308 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, bir sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, 23 sanığın ise beraati talep edilmişti.

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