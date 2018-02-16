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FETÖ'nün 'Aliağa imamı' yakalandı

FETÖ'nün 'Aliağa imamı' yakalandı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY'nin) sözde 'Aliağa imamı' olduğu belirtilen F.M.T., polis tarafından yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 14:20 - Güncelleme: 16-02-2018 14:20

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin sözde 'Aliağa imamı' olduğu belirtilen F.M.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. F.M.T.'nin örgüt yöneticisi olarak yurt içi ve yurt dışı geziler ile sohbetler düzenlediği, yüksek miktarlarda himmet topladığı, yurt dışı gezilerine örgütün diğer üst düzey yöneticileriyle birlikte katıldığı kaydedildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI: İzmir'in Aliağa ilçesinde, FETÖ/PDY'nin 'Aliağa imamı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.M.T., bugün sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EŞİ DE TUTUKLANMIŞTI: Şüphelinin eşi M.T. ise 1 yıl aşkın bir süre önce, polis tarafından yakalanmış, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. M.T.'nin Aliağa'nın önde gelen üst düzey iş adamları, siyasiler, daire amirleri ve bürokratların eşleri de dahil olmak üzere, kadın yapılanmasının sözde 'Aliağa ablası' olduğu belirtilmişti.

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