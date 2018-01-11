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FETÖ'den yargılanan eski valinin Bülent Arınç talebi

FETÖ'den yargılanan eski valinin Bülent Arınç talebi

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da aralarında yer aldığı 60 sanıklı FETÖ/PDY davası devam ediyor. Davanın üçüncü gününde savunma yapan Harput, Bülent Arınç ve Faruk Çelik’in tanık olarak dinlenmesini istedi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 16:39 - Güncelleme: 11-01-2018 16:39

FETÖ/PDY Bursa çatı davasının üçüncü gününe mahkeme başkanı ile FETÖ elebaşı Fettullah Gülen’in yetiştirdiği 6 isimden biri olduğu iddia edilen A.K.T. arasında geçen diyalog damga vurdu.

Mahkeme başkanı tarafından Gülen tarafından yetiştirilip yetiştirilmediği sorulan A.K.T. ‘Devletimiz bunu öğrenemeyecek buna teyit etmeden inanacak kadar aciz mi?’ cevabını verdi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da bulunduğu 60 sanıklı FETÖ çatı davası devam ediyor. Davanın üçüncü gününde tutuklu yargılanan sanıklar savunma yapmaya başladı. Davanın üçüncü gününe mahkeme başkanı ile FETÖ elebaşı Fettullah Gülen’in yetiştirdiği 6 isimden biri olduğu iddia edilen A.K.T. arasında geçen diyalog damga vurdu. Hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tarafından İzmir Kestane Pazarı’nda vaizlik yaptığı sıralarda yetiştirilen 6 isimden biri ve örgütte üst seviyede yönetici olduğu belirtilen A.K.T,. mahkeme başkanının sorması üzerine bu iddialara cevap verdi.

BİR ÇOK CEMAATE ÜYE OLDUM

Kestaneyi çok sevdiği için Kestane Pazarı’nı hatırladığını söyleyen A.K.T, "Devletimiz bunu öğrenemeyecek, buna teyit etmeden inanacak kadar aciz mi? Ben 1974 yılından beri risale öğrencisiyim. Hayatımı hayır işlemeye adadım. O süre zarfında birçok cemaate üye oldum, inkar etmiyorum, ama hepsi arasında Gülen cemaatinde uzun süre kaldım. Dönemin şartları göz önünde bulundurulduğu zaman ben de herkes gibi sempati duydum ve kendisiyle görüşmek de istedim. Çünkü o zamanlar herkes istiyordu bunu, fakat beni o yetiştirmedi. Bu iddiaya herkes güler’ ifadelerini kullandı.

İŞ ADAMLARI BANA KUMPAS KURDU

Şahabettin Harput da savunma yapan isimlerden biri oldu. Harput, etkin pişmanlık yasasından yararlanan çok sayıda iş adamının kendisine kumpas kurduğunu iddia etti. Hakkındaki iddialardan Osmangazi Üniversitesi’nin ve Bahar Hastanesi’nin kuruluş süreçlerini cevaplayan Harput, dönemin bakanları Faruk Çelik ile Bülent Arınç’ın tanık olarak dinlenmesini istedi.

ARINÇ VE ÇELİK DİNLENSİN TALEBİ

Harput, “Dönemin Başbakanı cemaatin Bursa’da bir üniversite açmak istediğini söylemiş. Bunun üzerine Faruk Çelik bana üniversite ile ilgili talimat verdi. Devamında üniversitenin yapılacağı arazi konusunda sıkıntı yaşandı. İddianamede bu arazi kararını benim verdiğim belirtiliyor. Ben arazi konusuna karışmadım, devlet büyüklerimiz hazineye ait araziyi tahsis etti ve karar meclisten geçti. Bu konuyla ilgili o dönem de görev yapan Bülent Arınç ile Faruk Çelik’in tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Bülent 11 Ocak 2018 23:16 Hey gidi günler hey.Yaaaaa.Bakalım bunlara nolacak.Zaman gösterecek.Allah doğrunun yardımcısı olsun.

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