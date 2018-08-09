FETÖ'den tutuklanan doktorundan Hayrünnisa Gül iddiası

Bir dönem 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'nde doktorluğunu yapan Sedat Caner, "Hayrünnisa Hanımla görüştüm. Bir gün sonra Abdullah Gül beni makamına çağırarak, görevi tevdi etti" iddiasını ileri sürdü.

Ankara'da Gazi Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedat Caner, mahkemedeki sorgusunda Çankaya Köşkü'nde kendisiyle iş görüşmesi yapan kişinin Hayrünnisa Gül olduğunu, Abdullah Gül'ün de kendisine işi tevdi ettiğini iddia etti.

"HAYRÜNNİSA HANIMLA GÖRÜŞTÜM"

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Caner, şunları söyledi:

"Liseden arkadaşım olan Hacettepe Üniversitesi'nden Doçent Fatih Uyar, Gül ailesinin özel diyetisyeniydi. Uyar bir gün bana ‘Köşk'te doktora ihtiyaç var, istersen seni Cumhurbaşkanımızın eşi Hayrünnisa Gül ile görüştürebilirim' dedi. Fatih'in aldığı randevu ile Hayrünnisa Hanım'la görüştüm. Görüşme olumlu geçti. Bir gün sonra Abdullah Gül beni makamına çağırarak, görevi bana tevdi etti." FETÖ üyeliği iddialarını reddeden Caner, Fetullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı ile mecburen temas ettiğini öne sürerek, "Görevime başladığımda Tuncay Delibaş, Sağlık Koordinasyon Kurulundaydı. Asistan olarak görev yaptığımda da Numune Hastanesi'nde bölüm başkanıydı. Beni ürküten bir insandı, zorunlu temasım dışında uzak duruyordum" dedi. Caner, ByLock kullandığı iddialarını reddederek, Cumhurbaşkanlığı bilgi işlem müdürlüğünden kendisine verilen telefonu kullandığını söylemişti.

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