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FETÖ'den şok plan! 15 Temmuz'dan sonra bile...

FETÖ'den şok plan! 15 Temmuz'dan sonra bile...

Adana'da FETÖ'ye yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 5 kişiden alınan bilgilerde, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da özellikle TSK ve diğer kamu kurumuna sızma çalışmalarına kripto adamlarıyla devam ettiği ortaya çktı.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 10:27 - Güncelleme: 15-03-2018 10:27

FETÖ'nün 15 Temmuz'dan sonra da sızma girişimine devam ettiği ortaya çıktı.Zanlılardan 9'u adliyeye sevk edilip bunlardan 7'si tutuklanırken, geriye kalan zanlılardan 5'inin de sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyeye gönderilen bu 5 kişiden Çağrı G. ve Serkan D.'nin terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’u, yakın akrabalarının üzerine çıkarttıkları telefon hatları üzerinden kullandıkları tespit edildi. Çağrı G., Serkan D. ile birlikte Sedat D., Ali L. ve Mehmet S.’nin, emniyetteki 13 gün süren sorgularında detaylar ortaya çıktı.

ASKERİ YAPILANMANMA İÇİNDEKİ MAHREM İMAMI: Adana'da bir belediyenin ulaşım bölümünde çalışan Çağrı G.’nin, terör örgütü FETÖ/PDY’nin, ‘askeri yapılanma içerisindeki mahrem imamı’ olduğu ortaya çıktı. Zanlının, özellikle ilk ve ortaokul düzeyindeki çocukların aileleriyle bağlantıya geçip, onların güvenini kazandıktan sonra bu çocukların örgütün ideolojisi doğrultusunda eğitilip, askeri okullara yönlendirdiği, örgütün de böylelikle Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdığı belirlendi.

TSK İÇİNDEKİ TERFİLERİ O YAPIYORDU

Çağrı G.’nin, çocukluktan itibaren özel olarak yetiştirilip ordu içinde görev almasını sağladığı kişilerle örgüt arasındaki bağlantıyı sağlayıp, onların aynı zamanda da örgüte sadakat ve bağlılıklarını sınadığı, bu konuda da hazırladığı raporları üstlerine sunduğu tespit edildi. Zanlının sunduğu rapor doğrultusunda da TSK içerisindeki terfi ve atamaların gerçekleştirildiği bilgisine de ulaşıldı.

RAPORLARI ÜSTLERE SUNMUŞ

Çağrı G.’nin, sadece genç askerleri değil, aynı zamanda da Adana’da kritik noktalarda yer alan askeri üs ve birliklerde görevli üst düzey rütbeli askerleri de farkına varmadan ‘sadakat testi’ne tabi tutup, onlar hakkında hazırladıkları raporları da yine üstlerine sunduğu öğrenildi. Şüphelinin raporu doğrultusunda Mahmut S.’nin, ‘teğmen’ rütbesine yükseltilmesi planlandığı, ancak ‘kanlı darbe girişimi’ nedeniyle terfinin ertelendiği belirlendi.

RAPORLARA GÖRE ATAMA YAPMIŞ

Bir özel şirkette işçi olan Serkan D.’nin de, örgütün kamu yapılanması içerisinde ‘mahrem imam’ olarak sorumluluk üstlendiği ortaya çıktı. Zanlının, Adana’daki kamu kurum ve kuruluşlarında kimin nereye yerleştirileceği konusunda söz sahibi olduğu belirlendi. Tıpkı Çağrı G. gibi sadakat ve bağlılıklarını sınadığı kişiler hakkında raporlar hazırlayan Serkan D.’nin üstlerine sunduğu, bu raporlara göre de atamaların yapıldığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Silahlı terör örgütü ‘FETÖ/PDY’nin ‘kripto imamları’ olan Çağrı G. ve Serkan D. ile birlikte Sedat D., Ali L. ve Mehmet S., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan Çağrı G. ve Serkan D. tutuklanırken, diğer 3 zanlı da 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanıp ‘itirafçı’ oldu ve nöbetçi mahkemece ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • AZERİOĞLU 15 Mart 2018 11:19 Meral Akşener 15 Mayıs 2016 tarihli MHP kurultayı için sarf ettiği bu konuşmasında şöyle diyor; "15 Temmuz'dan sonra herşey değişecek. İktidar Partisi'nden kurtuluyorsunuz muhteremler." Ancak bu konuşmasına konu olan esas konu MHP kurultayı olsa da bu sözlerinde "İktidar Partisi" demesi veya ağzından kaçırması zaten öteden beri Fethullah Gülen çizgisinde olan ve Gülen'i destekleyen konuşmalar yapan Akşener hakkında şüpheler uyandırdı.

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