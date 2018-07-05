FETÖ'den aranan bakliyatçılarla ilgili yeni gelişme

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 iş adamından Hasan A., Mersin'de gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen iş adamının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Bakliyat devine operasyon kardeşler tüydü!
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