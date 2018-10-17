FETÖ'den 1 asker tutuklandı: 4 askere adli kontrol!

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü eski Askeri Harp Okulu öğrencisi, 1 emekli astsubay, 11'i uzman çavuş, astsubay ve subaydan oluşan toplam 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Gözaltına alınan askerlerden 5'i TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 asker tutuklanırken, 4 asker ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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