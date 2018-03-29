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FETÖ'cülerle fotoğrafı çıkmıştı! Diş hekimi için flaş karar

FETÖ'cülerle fotoğrafı çıkmıştı! Diş hekimi için flaş karar

FETÖ'nün firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan için adli kontrol kapsamında ev hapsi vererek tahliyesine karar verdi.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 16:59 - Güncelleme: 29-03-2018 16:59

FETÖ’nün firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan ile eşi doktor Esma Kuriş Baştan'ın FETÖ’den yargılandığı dava karara bağlandı. 

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali İlker Baştan cezaevinden getirilirken, diş hekimi eşi tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan ve avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Ali İlker Baştan son savunmalarını yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. 

Duruşmada son savunmasını yapan Ali İlker Baştan, FETÖ’cü eski savcı firari Zekeriya Öz’ü kastederek “Bir grup hasta beni mağdur ve suistimal etmiştir” dedi.

''TANIŞIKLIĞIM HASTA DOKTOR İLİŞKİSİDİR''
Zekeriya Öz’ün kızını tedavi ettiğini anlatan sanık Baştan “Tanışıklığım tamamen hasta doktor ilişkisidir. Zamanın kudretli savcısıdır. Bu şahıs zırhlı arabasıyla bana gelirken bu kişinin bir kaç yıl sonra suçlu olacağını bilemezdim. Keza Enes Kanter de Fenerbahçe ve Milli Takımın oyuncusuydu. Bir zamanlar devletin desteklediği bu yapı için bende iyi şeyler düşünmüştüm. Devletin desteklemesinden dolayı bir ara bende sempati duymuştum. O gruptan tanıdığım insanlar oldu ama hiyerarşik yapıya dahil olmadım” dedi. 

''EN AZINDAN AYAĞIMA KELEPÇE TAKIN''
Daha sonra son sözü sorulan sanık Baştan beraatini talep ederek, “Bizim gibi yetişmiş hekimlerin heba olmasına izin vermeyin. Hatta eğer ceza verecekseniz ayağıma kelepçe takarak sınıra gönderin en azından orada yaralı askerlere pansuman yaparım” diye konuştu. 

7 YIL 6 Y HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan “Silahlı terör örgütüne üyeliği” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmeden heyet, adli kontrol kapsamında ev hapsi vererek tahliyesine karar verdi. 

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan'ın dosyasının ise ayrılmasını karar verdi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • 2019 29 Mart 2018 17:23 Kimlerin Fotografi yokki FETÖ ile. Ha Suclananlarin 50% sucsuz, hedef şasitmak.

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