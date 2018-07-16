FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

Devletin içerisine yuvalanan Fetullahçı teröristler, 15 Temmuz 2016'da harekete geçerek milletin iradesine el koymak istedi. Kanlı bir darbe girişimine kalkışan FETÖ'cü alçaklar, milletin silahını milletin üzerine çevirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milletin tokadını yiyen Fetullahçı teröristler, çil yavrusu gibi dağıldı.

FETÖ'CÜ ŞÜKÜR'DEN 15 TEMMUZ MESAJI: Türkiye'den kaçan isimlerden biri de, örgütün spor yapılanmasında yer alan Hakan Şükür'dü. Amerika'da lüks bir hayat yaşamaya başlayan Şükür; Fetullah Gülen'e övgüler dizmeye devam etti.

YÜZLERCE TEPKİ ALDI: Şimdi ise, Hakan Şükür 15 Temmuz şehitlerini anmaya kalktı. FETÖ'cü Şükür'ün tweet'ine yüzlerce tepki geldi.

İşte Hakan Şükür'ün o tweeti:

Hande Fırat 15 Temmuz gecesini anlatırken duygusal anlar yaşadı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde muhteşem tören