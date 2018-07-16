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FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

Amerika'da lüks bir hayat yaşayan Hakan Şükür'de sosyal medya hesabından 15 Temmuz'la ilgili bir mesaj paylaşarak destek verdiği örgütün şehit ettiği insanları andı. Hakan Şükür'e tepkiler art arda geldi.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 08:55 - Güncelleme: 16-07-2018 08:55

Devletin içerisine yuvalanan Fetullahçı teröristler, 15 Temmuz 2016'da harekete geçerek milletin iradesine el koymak istedi. Kanlı bir darbe girişimine kalkışan FETÖ'cü alçaklar, milletin silahını milletin üzerine çevirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milletin tokadını yiyen Fetullahçı teröristler, çil yavrusu gibi dağıldı.

FETÖ'CÜ ŞÜKÜR'DEN 15 TEMMUZ MESAJI: Türkiye'den kaçan isimlerden biri de, örgütün spor yapılanmasında yer alan Hakan Şükür'dü. Amerika'da lüks bir hayat yaşamaya başlayan Şükür; Fetullah Gülen'e övgüler dizmeye devam etti.

YÜZLERCE TEPKİ ALDI: Şimdi ise, Hakan Şükür 15 Temmuz şehitlerini anmaya kalktı. FETÖ'cü Şükür'ün tweet'ine yüzlerce tepki geldi.

İşte Hakan Şükür'ün o tweeti:

Hande Fırat 15 Temmuz gecesini anlatırken duygusal anlar yaşadı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde muhteşem tören

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 16 Temmuz 2018 09:22 bu ülke insanının size verdiği değer saygıyı unuttunuz ülkeyi sattınız ihanet ettiniz bir ruh hastası dengesiz için israil uşağı için

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